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Sassuolo, parla Carnevali: “Contro la proposta di De Laurentiis. Io in FIGC? Non è il momento”

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L'AD neroverde boccia la "riforma De Laurentiis" e rilancia per il futuro del calcio italiano tra proposte e numerosi cambiamenti al vaglio.
Michele Massa
Michele Massa

Intervento diretto e senza sfumature quello di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha commentato alcune delle principali discussioni in corso sul futuro del calcio italiano.

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Carnevali sul prossimo presidente della FIGC e la proposta di De Laurentiis

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A margine dell’Assemblea di Lega, Carnevali ha subito chiarito la sua posizione sulle proposte di Aurelio De Laurentiis: Non condivido il pensiero di De Laurentiis. Ci parlo quasi quotidianamente con lui e penso che una Serie A a 16 squadre è praticamente impossibile. Per me chi merita gioca in Serie A”. Ha affermato, entrando nel merito del dibattito sulle riforme della Serie A e sulla possibile riduzione del numero di squadre. L'AD neroverde ha poi continuato dicendo: "Sarebbe ingiusto negare i meriti ad un squadra, 16 squadre non è il numero adatto per la nostra competizione".

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Il dirigente ha poi ribadito la sua linea anche sul tema federale, spegnendo ogni ipotesi personale:Io in FIGC in futuro? Penso al Sassuolo. Per il prossimo presidente, non saprei, il sistema è il problema, è ingessato. Serve qualcuno che metta d'accordo tutti. Malagò ha fatto bene negli altri sport e può essere il giusto candidato". Ha dichiarato, sottolineando come la sua attenzione sia totalmente rivolta al club emiliano.

Non solo distanze e chiarimenti, ma anche una riflessione più ampia sul sistema: Carnevali ha infatti evidenziato come il calcio italiano abbia bisogno di confronto e riforme condivise, in un contesto in cui le posizioni tra i club restano spesso divergenti e il dibattito sulla governance è sempre più acceso. Le sue parole confermano dunque un clima di confronto interno alla Serie A, tra idee differenti su struttura del campionato, futuro istituzionale e gestione complessiva del movimento calcistico italiano.

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