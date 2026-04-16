Il Sassuolo di Fabio Grosso si appresta a vivere la gara col Como con mente sgombra e senza alcuna pressione particolare: undicesima in classifica, la formazione neroverde ha già superato quota 40 punti e conta di raggiungere almeno le 50 lunghezze, spostandosi nella parte sinistra della graduatoria. Il Como, dal canto suo, dopo un solo punto conquistato nelle ultime due giornate, ha voglia di prendersi l'intera posta in palio. 3 punti, infatti, consentirebbero ai lariani di andare quarti, in attesa che la Juventus di Spalletti risponda ai colpi domenica sera contro il Bologna. Grosso, in conferenza stampa, ha presentato il match col Como.