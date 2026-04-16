Le incognite del Milan nel finale di stagione non passano soltanto da una classifica che si fa complessa per la zona Champions, ora in bilico per i rossoneri ma anche per il futuro della panchina. Con le sirene provenienti dalla Nazionale e i discussi nomi di Conte e Allegri per il post Gattuso, il club rossonero sta provando a cautelarsi blindando il proprio allenatore. Come riporta Milanisti Channel, l'attuale contratto lega il tecnico al Milan fino al 2027, con possibile prolungamento in caso di conquista del piazzamento per l'Europa che conta. Oltre che per decisione personale però, potrebbero verificarsi due scenari nella post season che potrebbero portare a una rottura anticipata. Il primo è, appunto, la mancata qualificazione Champions, aggiungendo delle richieste di mercato non soddisfatte dalla società all'ombra della Madonnina. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>