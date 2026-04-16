L'idea della collaborazione

Il lancio della collezione è stato supportato da una campagna di comunicazione curata da Inter Media House in collaborazione con Alkemy. Iniziata a gennaio con un teaser video in occasione della sfida contro l'Arsenal, l'iniziativa ha visto l'affissione di manifesti tra Milano e Londra, culminando con un video di lancio girato nella capitale inglese. Inoltre, in occasione di Inter-Cagliari, San Siro ospiterà attivazioni tematiche per far vivere ai tifosi un'esperienza immersiva nel mondo dei Pink Floyd. Luca Adornato, Brand & Marketing Director dell'Inter, ha sottolineato come questa unione confermi la visione del club: trasformare l'Inter in un brand capace di dialogare con mondi diversi, come quello della musica, per raggiungere un pubblico globale. Sulla stessa linea d'onda Luca Fantacone, Catalogue Director di Sony Music Italy, che ha evidenziato come il connubio tra musica e sport trovi in questa collaborazione tra l'Inter, Sony e Pink Floyd la sua massima espressione celebrativa.