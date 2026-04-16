A partire da oggi, 15 aprile, sono ufficialmente in vendita gli esclusivi articoli in limited edition nati dalla prestigiosa partnership tra Inter e Sony Music Italy. Il progetto nasce per celebrare il 50° anniversario del leggendario album dei Pink Floyd, "Wish You Were Here", riportando alla luce un affascinante aneddoto legato alla storia della band britannica.
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Inter e Pink Floyd: la nuova collezione limited edition per i 50 anni di “Wish You Were Here”
Inter-Pink Floyd, non una prima volta—
La linea di merchandising comprende diversi articoli da collezione. Tra questi spicca la Pffc Collection, una capsule collection che trae ispirazione dal Pink Floyd Football Club (Pffc), la vera squadra di calcio amatoriale creata dai membri del gruppo negli anni '70 per tenersi in forma durante le pause dei tour (con una rosa composta da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e membri dello staff).
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Il pezzo forte della collezione, ispirata a un celebre scatto di Kim Gottlieb-Walker, è una retro jersey che fonde l'estetica anni '70 della band con l'identità nerazzurra, ribattezzando idealmente il team in Pink Floyd FC Internazionale Milano. La linea include anche sciarpe, tote bag, plettri e bacchette da batteria.
Completano l'offerta celebrativa per "Wish You Were Here" due prodotti a tiratura limitatissima. L'Anthem Jacket Limited Edition: prodotta in soli 400 esemplari numerati con un packaging speciale. I giocatori dell'Inter la indosseranno durante il pre-partita di Inter-Cagliari il 17 aprile.
Infine, uno speciale bundle contenente una t-shirt inedita e un Exclusive Blue Vinyl, stampato in sole 1908 copie (in onore dell'anno di fondazione del club).
L'idea della collaborazione—
Il lancio della collezione è stato supportato da una campagna di comunicazione curata da Inter Media House in collaborazione con Alkemy. Iniziata a gennaio con un teaser video in occasione della sfida contro l'Arsenal, l'iniziativa ha visto l'affissione di manifesti tra Milano e Londra, culminando con un video di lancio girato nella capitale inglese. Inoltre, in occasione di Inter-Cagliari, San Siro ospiterà attivazioni tematiche per far vivere ai tifosi un'esperienza immersiva nel mondo dei Pink Floyd. Luca Adornato, Brand & Marketing Director dell'Inter, ha sottolineato come questa unione confermi la visione del club: trasformare l'Inter in un brand capace di dialogare con mondi diversi, come quello della musica, per raggiungere un pubblico globale. Sulla stessa linea d'onda Luca Fantacone, Catalogue Director di Sony Music Italy, che ha evidenziato come il connubio tra musica e sport trovi in questa collaborazione tra l'Inter, Sony e Pink Floyd la sua massima espressione celebrativa.
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