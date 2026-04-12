L'Arsenal e il suo tecnico Mikel Arteta sono in difficoltà, e dopo l'ultima sconfitta contro il Bournemouth il tecnico spagnolo inizia a ragionare sul futuro. Nel caso di mancata vittoria del titolo, Fabregas potrebbe subentrare allo spagnolo

Luigi Mereu 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 13:40)

Nonostante la sconfitta per 2-1 rimediata contro il Bournemouth, l'Arsenal rimane comunque primo in classifica e in piena corsa per la Champions League con l'andata dei quarti di finale terminata 1-0 in favore dei Gunners grazie alla rete allo scadere di Kai Havertz. Dopo 7 anni e un contratto in scadenza a giugno 2027, potrebbe finire prima del tempo prestabilito la storia tra Mikel Arteta e l'Arsenal nel caso in cui non dovesse vincere nessun trofeo questa stagione.

Futuro Arsenal, chi sostituirà Mikel Arteta? — Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, la dirigenza avrebbe già pensato al sostituto in caso di addio di Arteta, e si tratta di Cesc Fàbregas. L'attuale allenatore del Como sarebbe la prima scelta, visto che conosce bene le esigenze del club londinese avendoci giocato per 8 stagioni dal 2003 al 2011 collezionando 303 presenze in partite ufficiali. Il suo calcio moderno sarebbe l'ideale per i Gunners, ma questo potrebbe accadere solo se l'Arsenal dovesse rimanere senza trofei alla fine di questa stagione. Fàbregas è diventato uno degli allenatori più ricercati d'Europa grazie al suo lavoro al Como. Ad oggi ha portato i lariani stabilmente nella Top 4 della Serie A, in piena zona Champions, e alle semifinali di Coppa Italia.

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Il destino di Arteta all'Arsenal è legato a un finale di stagione decisivo, dove la mancanza di trofei potrebbe portare alla sua sostituzione e alla fine di una storia che avrebbe sicuramente meritato un lieto fine per ciò che hanno dimostrato in questi anni riportando l'Arsenal a lottare con le big inglesi ed europee. In questo scenario, il ritorno di Cesc Fàbregas rappresenta un'opzione tattica coerente e romantica per il club, visto il successo che sta ottenendo in Italia col Como.