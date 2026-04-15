Intervuto in conferenza stampa, il tecnico italiano chiede coraggio e determinazione ai suoi ragazzi nonostante lo svantaggio pesante dell'andata: servirà una prova straordinaria per credere nel passaggio del turno

Vincenzo Di Chio 15 aprile - 21:14

Il Bologna si prepara al ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una sfida alquanto complicata visto il risultato netto dell'andata che ha visto prevalere l'Aston Villa per 3-1. Esito che ha indirizzato la qualificazione ma non ha chiuso definitivamente i giochi.

Alla vigilia del match, l'allenatore Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, analizzando la partita sotto diversi aspetti: dalla mentalità da assumere in campo fino alle scelte tattiche, senza dimenticare il peso del risultato d'andata. Le sue parole trasmettono realismo, ma anche la voglia di giocarsi tutto fino all'ultimo.

Coraggio e determinazione: ciò che serve per credere nell'impossibile — Il tecnico italiano sa bene che la situazione è davvero complicata, ma chiede ai suoi ragazzi di provare fino all'ultimo minuto qualcosa che sembra impossibile: "Non sappiamo come interpreteranno la gara loro visto il doppio vantaggio, dipende tutto da noi. Dobbiamo fare una gara sfacciata, coraggiosa, senza aver timore di sbagliare, anche prendendoci qualche rischio in più: il calcio è inprevedibile, ancor di più in gare di Europa League".

Il tecnico del Bologna insiste sulla necessità di cercare quegli episodi che possono cambiare completamente l'andamento del match: "Dobbiamo essere in grado di creare situazioni che possono far girare la partita a nostro favore, magari con una giocata importante, con un guizzo che possa portarci ad episodi favorevoli".

Non manca un riferimento all'avversario e al percorso stagionale della sua squadra:"Sarebbe davvero riduttivo guidicare due stagioni così positive da una sola partita in cui non partiamo favoriti. Affrontiamo una squadra che a inizio competizione tutti indicavano come favorita, e noi abbiamo la sfortuna di averla incontrata subito".

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L'approccio alla gara: elemento fondamentale per Italiano — Dal punto di vista tecnico, il mister ha le idee ben chiare su cosa servirà per mettere in difficoltà una squadra forte come l'Aston Villa: "Non credo che la chiave sia legata ai singoli. Chiunque scende in campo può fare quello che prepariamo in settimana. Dobbiamo attaccare la profondità che concedono, tenere noi il palino del gioco e provare a spostare l'inerzia della gara a nostro favore".

Il tecnico sottolinea anche l'importanza di una prestazione fuori dall'ordinario: "Servirà qualcosa di speciale, una partita perfetta, dove tiriamo fuori più del solito, cercando anche di concedere meno dell'andata. Conosciamo bene quello stadio e l'atmosfera che si crea,li abbiamo già affrontati. Vedremo se riusciremo a metterli in difficoltà e a rendere la loro serata complicata".

Infine, uno sguardo anche alle scelte di formazione: "Ravaglia partità titolare. Dobbiamo cercare di sbloccarla subito ma essere perfetti dietro, perchè loro sono molto efficaci, specialmente in casa. Difendono molto alti ma riescono a coprirsi molto bene".