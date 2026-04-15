L'allenatore portoghese ha sottolineato quanto sarebbe importante raggiungere un traguardo storico, nonostante le difficoltà in Premier e un calendario così fitto

Vincenzo Di Chio 15 aprile - 19:01

Si avvicina il match di ritorno tra Nottingham Foreste Porto nei quarti di finale di Europa League, dopo che la gara d'andata si è conclusa in perfetto equilibrio, lasciando aperto ogni scenario in vista della qualificazione. Il primo confronto ha messo in evidenza due squadre ben organizzate, capaci di rispondersi colpo su colpo.

Alla vigilia della sfida decisiva, è stato l'allenatore Vitor Pereira a fare il punto della situazione, analizzando il momento della stagione e le insidie della partita. Il ritorno, che si giocherà in Inghilterra, rappresenta un crocevia per entrambe le squadre. Da una parte il Nottingham che vuole continuare a sognare e raggiungere un traguardo storico nonostante le mille difficoltà in Premier League. Dall'altra il Porto che punta a confermare il proprio status e a conquistare un posto nelle prime 4 del torneo.

Fiducia e mentalità: le parole di Vitor Pereira — Il tecnico ha voluto sottolineare con decisione l'atteggiamento della sua squadra, mettendo da parte qualsiasi alibi legato alle troppe partite disputate e al poco tempo a disposizione:

"Non abbiamo avuto troppo tempo insieme, ma questo non può essere una scusa. Ci sono momenti in cui bisogna tirar fuori quello che siamo, quello che abbiamo dentro. Ho voglia di competere, voglio vedere la squadra scendere in campo e non mollare niente, così si ottengono i grandi risultati."

L'allenatore portoghese ha anche chiarito che, pur dovendo gestire le energie fisiche e mentali in un calendario davvero fitto, l'obiettivo europa resta prioritario; "La gestione è necessaria, ma questo non significa che dobbiamo snobbare una competizione così importante. L'idea di arrivare in semifinale deve renderci orogliosi. So che tra pochi giorni ci aspetta una gara decisiva in Premier League contro il Burnley, ma chi giocherà domani entrerà per vincere".

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

La cura dei dettagli e il rispetto verso il Porto — Parlando dell'avversario, Pereira ha evidenziato la qualità della squadra lusitana, respingendo qualsiasi ipotesi di calo del Porto: "Stanno molto bene e arriveranno alla gara con la giusta determinazione, con la stessa voglia nostra di vincere. Sono in fiducia, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. I nomi non bastano, serve il colletivo, con tutti disponibili a dare la propria mano".

Dal punto di vista tattico e mentale, il tecnico si aspetta una sfida molto combattuta: "Sarà una partita che si giocherà molto di testa. Il Porto ha un gioco offensivo, aggressivo, con ritmi altissimi. Sarà compito nostro essere pronti a stare dietro questa intensità. Noi dobbiamo sfruttare al meglio le nostre qualità".

Infine, anche una brutta notizia legata alla presenza di Elliot Andersen: "Non si è allenato per questioni personali e dobbiamo rispettare la sua scelta. Valutermo fino all'ultimo se potrà o meno essere disponibile per domani".