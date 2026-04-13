La cerimonia per la consegna del riconoscimento si terrà prima della sfida contro il Porto

Federico Grimaldi 13 aprile - 15:48

Tony Woodcockriceverà finalmente la medaglia di vincitore della Coppa dei Campioni 1980 con il Nottingham Forest, a 46 anni di distanza dal trionfo europeo del club. L’ex attaccante inglese, protagonista della stagione precedente con i Reds e titolare nella competizione dell’anno successivo, era rimasto escluso dal riconoscimento a causa del suo addio alla squadra prima della finale contro l’Amburgo. Una decisione legata anche ai rapporti tesi con il leggendario tecnico Brian Clough, che aveva contribuito a congelare la situazione per decenni. La consegna - riporta Talksport - avverrà giovedì sera, prima del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Porto, in una cerimonia voluta dal club davanti ai propri tifosi.

Forest, giustizia storica per Woodcock: medaglia del 1980 consegnata prima del Porto — La vicenda di Tony Woodcock rappresenta uno dei casi più singolari nella storia del Nottingham Forest, oggi finalmente risolto dopo un processo lungo quasi due anni. L’ex attaccante, che in carriera ha vestito anche le maglie di Arsenal e Colonia e ha collezionato 42 presenze con la nazionale inglese, era stato inizialmente escluso dalla medaglia nonostante avesse contribuito alla campagna europea del 1980. I rapporti tesi con Brian Clough, legati a divergenze contrattuali e alla sua cessione, avevano infatti lasciato strascichi tali da impedirgli di ricevere il riconoscimento per oltre quattro decenni.

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Negli anni, Woodcock aveva più volte tentato di ottenere ciò che considerava un diritto, senza successo, fino alla recente riapertura del caso da parte del club. “Avevo perso le speranze all’inizio, ma poi invecchi e capisci che hai fatto parte di quella squadra e te lo meriti”, ha raccontato al Times. La soluzione è arrivata anche grazie alla collaborazione dell’ex compagno Martin O’Neill, che ha prestato la propria medaglia per realizzare lo stampo della replica. La cerimonia avverrà prima della sfida di Europa League contro il Porto, in un momento simbolico che chiude una lunga vicenda di riconoscimento e riabilitazione sportiva, restituendo a Woodcock il posto che gli spettava nella storia del Forest.