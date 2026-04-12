Emery analizza il pareggio con il Nottingham Forest e indica la partita contro il Bologna come esempio da seguire

Daniele Cirafici 12 aprile - 20:16

Emery, dopo il pareggio contro ilNottingham Forest, ha commentato la prestazione dell’Aston Villa mostrando un mix di soddisfazione e rammarico. Il tecnico spagnolo ha spiegato che la squadra ha mostrato buone cose durante la partita, ma allo stesso tempo ha riconosciuto che ci sono stati momenti nei quali si sarebbe potuto fare qualcosa in più.

Secondo Emery, il risultato finale lascia sensazioni contrastanti: da un lato la squadra ha dimostrato carattere e capacità di reagire nei momenti difficili, dall’altro restano alcuni dettagli da migliorare nella gestione della gara, soprattutto quando si tratta di sfruttare le occasioni create.

Il riferimento alla partita contro il Bologna — Nel corso dell’intervista, Emery ha poi guardato ai prossimi impegni della squadra, facendo riferimento alla prestazione convincente offerta contro il Bologna nelle competizioni europee: “Dobbiamo provare a ripetere il risultato di Bologna”.

Il tecnico spagnolo ha ricordato quella partita come un esempio di solidità e concretezza, sottolineando come la squadra sia riuscita a gestire bene i momenti chiave del match. In quella gara, infatti, l’Aston Villa aveva mostrato equilibrio tra fase difensiva e capacità di colpire nei momenti decisivi, dimostrando maturità e grande attenzione tattica. Proprio per questo motivo, Emery ha indicato quella prestazione come il modello da seguire anche nelle prossime sfide, invitando i suoi giocatori a mantenere lo stesso livello di intensità, concentrazione e organizzazione visto in quella occasione.

Fiducia per il finale di stagione — Nonostante il pareggio in campionato, Emery ha ribadito la propria fiducia nel gruppo e nel percorso che la squadra sta portando avanti. L’allenatore ritiene infatti che l’Aston Villa abbia dimostrato più volte nel corso della stagione di poter competere ad alto livello, sia in campionato sia nelle competizioni europee, mostrando carattere e capacità di reagire anche nei momenti più complicati delle partite.

Per questo motivo il tecnico ha invitato i suoi giocatori a mantenere concentrazione e continuità nelle prossime sfide, cercando di migliorare alcuni aspetti del gioco ma senza perdere le certezze costruite fino a questo momento. L’obiettivo è continuare a crescere come squadra, gestendo con maggiore lucidità i momenti chiave delle partite e sfruttando al meglio le occasioni create nel corso della gara.