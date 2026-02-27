Troppi stop e una resa stagionale che ha deluso: per cercare di salvare il salvabile, i Tricky Trees si affidano ad un professionista

Il Nottingham Forest nomina Geoff Scott, ex Totthenam, per rinnovare il reparto medico e cancellare la paura degli infortuni che hanno condizionato la stagione altalenante dei Reds finora. L'obiettivo è dare stabilità e nuova linfa alla squadra.

Tra Premier ed Europa League: la stagione del Nottingham — Il Nottingham Forest sta vivendo una stagione alquanto altelenante, molteplici sono i problemi che la squadra di Pereira (arrivato il 15 febbraio) sta affrontando: la situazione in campionato è davvero critica trovandosi a soli 2 punti dalla retrocessione diretta e continui infortuni che non smettono di arrivare. Se il cammino in campionato diventa sempre più faticoso, per la squadra inglese l'Europa League si sta dimostrando un percorso avvincente; dopo aver battuto il Fenerbache ( 4-2 il risultato finale) gli uomini di Pereira affronteranno negli ottavi di finale il Midtjylland. Per superare l'ostacolo infortuni la società ha deciso di affidarsi a Geoff Scott, ex responsabile tecnico del Totthenam, con la speranza che la sua esperienza pluriennale possa ridurre il rischio infortuni e riportare stabilità ad una squadra che spesso decimata dagli innumerevoli infortuni.

Scott: personalità ed esperienza — Scott porta con sè oltre vent'anni di esperienza al Totthenam, club che ha lasciato per alcuni disguidi sui carichi di lavoro e il recupero di energie, avuti con l'allenatore degli Spurs di quel tempo ossia Ange Postecoglu. I Forest hanno registrato un numero di infortuni davvero alto in questa stagione, superando quelli che erano i "record" di squadre del calibro del Totthenam, Chelsea e Arsenal con la differenza che questi ultimi tre dispongono di rose ampiamente larghe per soccombere a queste emergenze, mentre i Reds (comunemente chiamati I rossi) hanno una rosa ristretta.

Con l'arrivo di Scott la dirigenza punta a ridurre le asssenze, gestire meglio i carichi di lavoro, e dare maggiore continuità alla squadra in un momento della stagione che si prospetta il più importante: salvarsi per rimanere in Premier e riprendere il cammino fantastico compiuto lo scorso anno e magari vincere un trofeo importante come l'Europa League nonostante la ferocia concorrenza. Sarà una mossa vincente?