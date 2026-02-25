derbyderbyderby streaming Nottingham Forest-Fenerbahce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

EUROPA LEAGUE

Nottingham Forest-Fenerbahce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Nottingham Forest Fenerbahce dove vedere
La sfida è in programma alle ore 21:00 di giovedì 26 febbraio al City Ground e deciderà chi tra le due squadre avrà accesso alla successiva fase a eliminazione diretta
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Nel turno delle 21:00 dei ritorni dei playoff di Europa League è prevista la partita tra Nottingham Forest e Fenerbahce. La gara si disputa al City Ground ed è in programma giovedì 26 febbraio. Il 3-0 in trasferta dell'andata ha spinto decisamente il discorso qualificazione verso la sponda inglese. A Vitor Pereira e squadra basta veramente poco per guadagnare l'accesso agli ottavi di finale. Ecco dove vedere Nottingham Forest-Fenerbahce in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Nottingham Forest-Fenerbahce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

Il match valido per il ritorno dei playoff di Europa League e in programma giovedì 26 febbraio alle ore 21:00 è visibile in diretta tv su TV8 e su SkySport, precisamente al canale 254 del telecomando. Per lo streaming, le possibilità sono su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Il Nottingham Forest, dopo l'arrivo di Vitor Pereira, ha mantenuto fino a questo momento l'andamento di Sean Dyche. In Europa League ha giocato molto bene e ha vinto 0-3 contro il Fenerbahce. In Premier League ha perso 0-1 con il Liverpool, rimanendo a soli due punti dalla zona retrocessione. In campionato non vince dal 25 gennaio e per questo la società ha deciso di puntare sul portoghese per dare una svolta.

Per il Fenerbahce continuare il proprio percorso in Europa è ora molto dura. La squadra di Tedesco deve giocare la partita perfetta in trasferta se vuole avere qualche speranza. In campionato rimane a soli due punti dal Galatasaray primo, anche se il pareggio nell'ultima giornata contro il Kasimpasa (1-1) non ha permesso l'aggancio in vetta. Prima di queste due partite ha vinto contro Genclerbirligi (3-1) e Trabzonspor (2-3).

Nottingham Forest-Fenerbahce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
NOTTINGHAM, ENGLAND - FEBRUARY 25:Vítor Pereira, allenatore del Nottingham Forest, durante la conferenza stampa al City Ground il 25 febbraio 2026 a Nottingham. (Foto di Morgan Harlow/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Vitor Pereira deve rinunciare a quattro giocatori, di cui due portieri, per la sfida di giovedì. Wood, Boly, Victor e Sels sono tutti infortunati. In dubbio, invece, la presenza di Savona. Per Domenico Tedesco la lista è ancora più lunga. Oltre agli infortunati Alvarez, Skriniar, Soyuncu, Ederson e Talisca, devono scontare una squalifica Oosterwolde e Fred. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus. Allenatore: Vitor Pereira.

FENERBAHCE (4-3-3): Cetin; Semedo, Demir, Efe, Muldur; Brown, Guendouzi, Kante; Asensio, Cherif, Akturkoglu. Allenatore: Domenico Tedesco.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
Ligue 1, Le Havre-Psg: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Serie C, Cavese-Audace Cerignola: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

© RIPRODUZIONE RISERVATA