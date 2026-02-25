La sfida è in programma alle ore 21:00 di giovedì 26 febbraio al City Ground e deciderà chi tra le due squadre avrà accesso alla successiva fase a eliminazione diretta

Filippo Montoli 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 20:46)

Nel turno delle 21:00 dei ritorni dei playoff di Europa League è prevista la partita tra Nottingham Forest e Fenerbahce. La gara si disputa al City Ground ed è in programma giovedì 26 febbraio. Il 3-0 in trasferta dell'andata ha spinto decisamente il discorso qualificazione verso la sponda inglese. A Vitor Pereira e squadra basta veramente poco per guadagnare l'accesso agli ottavi di finale. Ecco dove vedere Nottingham Forest-Fenerbahce in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Nottingham Forest-Fenerbahce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il match valido per il ritorno dei playoff di Europa League e in programma giovedì 26 febbraio alle ore 21:00 è visibile in diretta tv su TV8 e su SkySport, precisamente al canale 254 del telecomando. Per lo streaming, le possibilità sono su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Lo stato di forma delle due squadre — Il Nottingham Forest, dopo l'arrivo di Vitor Pereira, ha mantenuto fino a questo momento l'andamento di Sean Dyche. In Europa League ha giocato molto bene e ha vinto 0-3 contro il Fenerbahce. In Premier League ha perso 0-1 con il Liverpool, rimanendo a soli due punti dalla zona retrocessione. In campionato non vince dal 25 gennaio e per questo la società ha deciso di puntare sul portoghese per dare una svolta.

Per il Fenerbahce continuare il proprio percorso in Europa è ora molto dura. La squadra di Tedesco deve giocare la partita perfetta in trasferta se vuole avere qualche speranza. In campionato rimane a soli due punti dal Galatasaray primo, anche se il pareggio nell'ultima giornata contro il Kasimpasa (1-1) non ha permesso l'aggancio in vetta. Prima di queste due partite ha vinto contro Genclerbirligi (3-1) e Trabzonspor (2-3).

Le probabili formazioni — Vitor Pereira deve rinunciare a quattro giocatori, di cui due portieri, per la sfida di giovedì. Wood, Boly, Victor e Sels sono tutti infortunati. In dubbio, invece, la presenza di Savona. Per Domenico Tedesco la lista è ancora più lunga. Oltre agli infortunati Alvarez, Skriniar, Soyuncu, Ederson e Talisca, devono scontare una squalifica Oosterwolde e Fred. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus. Allenatore: Vitor Pereira.

FENERBAHCE (4-3-3): Cetin; Semedo, Demir, Efe, Muldur; Brown, Guendouzi, Kante; Asensio, Cherif, Akturkoglu. Allenatore: Domenico Tedesco.