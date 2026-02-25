Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Le Havre-Psg in diretta e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 20:46)

Allo Stade Océan sabato 28 febbraio si presenta il Paris Saint-Germain, capolista della Ligue 1. La sfida contro il Le Havre avrà inizio alle 20:45 e sarà valida per la ventiquattresima giornata del campionato francese. Scopri dove guardare Le Havre-Psg in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Paris Saint-Germain continua la sua lotta con il Lens per la vetta del campionato francese. La squadra di Luis Enrique al match si presenta al primo posto, forte dell'ultima vittoria contro il Metz per 3-0 e la sconfitta del club di Thauvin contro il Monaco. Con quattro vittorie nelle ultime cinque, il team parigino è il favorito per questa sfida. Il Le Havre, dal canto suo, infatti, è al tredicesimo posto ed ha racimolato soltanto due vittorie nelle ultime cinque giornate.

Dove vedere Le Havre-Psg in diretta TV e streaming live — Le Havre-Psg sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.