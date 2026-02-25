Allo Stadio Simonetta Lamberti va in scena uno dei match più delicati della prossima giornata del Gruppo C di Serie C . Sabato 28 febbraio scendono in campo, alle 14:30, la Cavese e l'Audace Cerignola, per dar vita alla ventinovesima giornata di campionato. Scopri dove guardare Cavese-Audace Cerignola in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

La Cavese si presenta alla sfida al diciassettesimo posto in classifica. Posizione delicata che la rende partecipe della battaglia per non retrocedere. Con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, la squadra campana è chiamata ad invertire il suo trend di risultati negativi per rilanciarsi in classifica. Dal canto loro, gli ospiti sono invischiati nella lotta playoff: al momento contano 42 punti e nel biglietto da visita c'è una vittoria convincente guadagnata contro il Casarano.

Dove vedere Cavese-Audace Cerignola in diretta TV e streaming live

Cavese-Audace Cerignola sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.