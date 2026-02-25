derbyderbyderby streaming Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 18:45 di giovedì 26 febbraio allo stadio Artemio Franchi e deciderà chi tra le due squadre avrà accesso alla successiva fase a eliminazione diretta
La partita tra Fiorentina e Jagiellonia è una delle quattro che apre la fase dei ritorni dei playoff di Conference League. La gara è in programma alle ore 18:45 di giovedì 26 febbraio allo stadio Artemio Franchi. Dopo il 3-0 dell'andata, la Viola ha un piede e mezzo agli ottavi di finale. Alla squadra di Vanoli servirà comunque concentrazione per evitare brutte sorprese. Ecco dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv e streaming.

Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La sfida valida per i ritorni dei playoff di Conference League e in programma giovedì 26 febbraio alle ore 18:45 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 253 del telecomando. Per lo streaming, la partita è visibile per gli abbonati alla stessa piattaforma su Sky Go, oppure su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre

—  

La Fiorentina arriva alla partita in ottima forma. La squadra toscana ha vinto tre partite consecutive tra campionato ed Europa League, mentre l'imbattibilità si allunga a quattro gare. In ordine cronologico, ha pareggiato con il Torino 2-2 e ha poi vinto contro Como (1-2), Jagiellonia (0-3) e Pisa (1-0). In Serie A è riuscita a uscire dalla zona retrocessione, agganciando a quota 24 punti Lecce e Cremonese.

Lo Jagiellonia arriva invece da tre partite consecutive senza vittorie. I polacchi hanno perso l'andata dei playoff con la Fiorentina e hanno pareggiato in campionato con Cracovia (0-0) e Radomiak (1-1). In Europa il percorso sembra ormai giunto al termine, mentre in Ekstraklasa è primo in classifica, ma i recenti risultati hanno permesso al Zaglebie Lubin di avvicinarsi pericolosamente.

Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
FIRENZE, ITALIA - 14 DICEMBRE: L'allenatore Paolo Vanoli, manager dell'ACF Fiorentina, fa un gesto durante la partita di Serie A tra l'ACF Fiorentina e l'Hellas Verona FC allo stadio Artemio Franchi il 14 dicembre 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Paolo Vanoli può sorridere, visto che l'unica assenza in vista della gara di giovedì è quella di Lamptey (ormai nota da tempo). Allo stesso modo, Adrian Siemieniec deve fare a meno di un solo giocatore, il difensore Stojinovic. Le due squadre dovrebbe giocare così:

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. Allenatore:Adrian Siemieniec.

