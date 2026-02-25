La partita tra Fiorentina e Jagiellonia è una delle quattro che apre la fase dei ritorni dei playoff di Conference League. La gara è in programma alle ore 18:45 di giovedì 26 febbraio allo stadio Artemio Franchi. Dopo il 3-0 dell'andata, la Viola ha un piede e mezzo agli ottavi di finale. Alla squadra di Vanoli servirà comunque concentrazione per evitare brutte sorprese. Ecco dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv e streaming.
CONFERENCE LEAGUE
Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La sfida valida per i ritorni dei playoff di Conference League e in programma giovedì 26 febbraio alle ore 18:45 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 253 del telecomando. Per lo streaming, la partita è visibile per gli abbonati alla stessa piattaforma su Sky Go, oppure su NOW.
Lo stato di forma delle due squadre—
La Fiorentina arriva alla partita in ottima forma. La squadra toscana ha vinto tre partite consecutive tra campionato ed Europa League, mentre l'imbattibilità si allunga a quattro gare. In ordine cronologico, ha pareggiato con il Torino 2-2 e ha poi vinto contro Como (1-2), Jagiellonia (0-3) e Pisa (1-0). In Serie A è riuscita a uscire dalla zona retrocessione, agganciando a quota 24 punti Lecce e Cremonese.
Lo Jagiellonia arriva invece da tre partite consecutive senza vittorie. I polacchi hanno perso l'andata dei playoff con la Fiorentina e hanno pareggiato in campionato con Cracovia (0-0) e Radomiak (1-1). In Europa il percorso sembra ormai giunto al termine, mentre in Ekstraklasa è primo in classifica, ma i recenti risultati hanno permesso al Zaglebie Lubin di avvicinarsi pericolosamente.
Le probabili formazioni—
Paolo Vanoli può sorridere, visto che l'unica assenza in vista della gara di giovedì è quella di Lamptey (ormai nota da tempo). Allo stesso modo, Adrian Siemieniec deve fare a meno di un solo giocatore, il difensore Stojinovic. Le due squadre dovrebbe giocare così:
FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.
JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. Allenatore:Adrian Siemieniec.
