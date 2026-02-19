Nato nel 1920, il club polacco deve il suo nome alla dinastia lituana che governò la Polonia per due secoli. Il momento dell'apice è stato lo scudetto del 2024

Nel disperato tentativo di salvare la stagione, la Fiorentina questa sera scenderà in campo nella sfida di andata dei playoff di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia Białystok. La sfida di ritorno si giocherà il prossimo giovedì all'Artemio Franchi. Entrambe le squadre hanno chiuso la fase campionato a 9 punti, con la squadra di Vanoli che ha terminato al 15° posto e i giallorossi al 17° (migliore differenza reti). Se la Fiorentina non ha bisogno di presentazioni, la storia dello Jagiellonia non è molto popolare nel panorama calcistico europeo, eppure conserva anni di storia tutti da raccontare.

Jagiellonia Białystok, squadra polacca dalle origini lituane — Fondato il 30 maggio 1920 con il nome di KSBZ 42 PP, il nuovo club assunse poi il nome di WKS 42 PP, un'abbreviazione per Wojskowy Klub Sportowy fino a quando, il 27 gennaio 1932, venne introdotta la parola Jagiellonia. Da quel momento il club prese il nome di Białystok Sports Club Jagiellonia. Ma ad incuriosire è il fatto che questo club, nonostante sia polacco, ha delle chiari origini lituane.

Il termine Jagellonia si riferisce, infatti, agli Jagelloni, una dinastia lituana che governò la Polonia per due secoli. Nello stesso periodo fu introdotto l'attuale stemma del club, con i colori rosso e giallo. Gli Jagelloni, a loro volta, erano discendenti della dinastia lituana dei Gediminidi, che regnò in diversi paesi dell'Europa centrale dal XIV al XVI secolo.

I Gediminidi, i predecessori immediati della dinastia, furono i monarchi della Lituania medioevale che godevano del titolo di "didysis kunigaikštis",che potrebbe essere tradotto con "Sommo Sovrano". Jogaila, l'eponimo primo governante Jagelloniano ovvero Władysław Jagiełło, iniziò come Granduca di Lituania. In seguito si convertì al cristianesimo e poi sposò l'undicenne Jadwiga, la seconda dei governanti Angioini di Polonia, divenendo così Re di Polonia e fondando la dinastia.

Dopo diversi anni nelle categorie minori, i Żółto-Czerwoni (giallo-rossi) iniziarono a cogliere i primi successi negli anni '80 quando debuttarono nella massima serie e in più di qualche occasione andarono persino vicini al titolo. Le prime vere vittorie, però, arriveranno solo nel 2010 quando il club in un anno conquistò la Coppa di Polonia e la Supercoppa Nazionale.

Ma la vera gratificazione fu la conquista del titolo di Polonia nell'annata 2023-24. Un campionato che viene ricordato come uno dei più emozionanti nella storia del calcio polacco. La classifica finale vide lo Jagiellonia e lo Śląsk Breslavia chiudere in testa alla classifica con 63 punti ma i giallorossi vinsero il titolo grazie alla migliore differenza reti: +32 contro il +19 dei rivali.