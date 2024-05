Polonia, caso Jagiellonia: Champions fuori casa per mancanza di… aeroporto

Lo Jagiellonia Białystok, come riporta Wikipedia, fu fondato il 30 maggio 1920. Il nome originale della squadra è stato abbreviato in KSBZ 42 PP. La sua prima partita fu contro il Kresowcy, che vinse per 5-1. Successivamente il nome della squadra è stato cambiato in WKS 42 PP, un'abbreviazione per Wojskowy Klub Sportowy. Il 2 novembre 1930 il club perse 1-2 contro il WKS 82 PP per gli spareggi per avanzare nella divisione 1. Il 27 gennaio 1932 fu la prima volta che Jagiellonia fu introdotta nel nome del club quando fu cambiato in Białystok Sports Club Jagiellonia.