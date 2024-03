Inchieste, l’allarme degli inglesi: “Quello di Cracovia è il derby dei coltelli”

I tifosi della Premier League sono ben consapevoli dei pericoli legati all'andare a una partita. Ma il problema degli hooligans impallidisce in confronto alla Polonia, dove indossare i colori sbagliati fuori da uno stadio potrebbe portare alla morte.

Nella sua nuova serie di servizi, League of Shame, il Sun esamina come il teppismo calcistico stia registrando una indesiderata rinascita in tutto il continente e rappresenti una preoccupante minaccia per i tifosi in vista degli Europei di questa estate.

Cracovia è stata soprannominata la "Città dei coltelli"

Questo a causa della sua storia trentennale di violenza, con tifosi uccisi, pugnalati e mutilati fuori dalle partite. Si dice che le due principali compagnie di hooligan siano gestite da squadre di 100 combattenti UFC altamente addestrati che si rifiutano di bere alcolici nel caso in cui ciò influisca sulle loro abilità di combattimento. Ed entrambe le bande, che sostengono le squadre rivali Wisła Cracovia e MKS Cracovia, portano abitualmente armi essendo profondamente radicate nella criminalità organizzata, secondo gli esperti.

I tifosi del Wisla sono soprannominati "cani" dai loro rivali poiché il club è stato precedentemente gestito per 40 anni dall'odiata polizia comunista. Quelli del Cracovia, nel frattempo, sono conosciuti come Pasy (Stripes) o ebrei a causa delle loro presunte radici ebraiche, che portano a canti antisemiti cantati dai rivali di estrema destra durante le partite. La profondità dell’odio tra i due è senza fondo. Non c'è stata quindi alcuna sorpresa quando entrambi si sono rifiutati di firmare il “Patto di Poznan” del 2004 che vietava l'uso delle armi. Cracovia è diventata un'isola di barbari e teppisti in stile gangster. Le persone vengono uccise e assassinate: otto tifosi sono stati uccisi durante la preparazione della partita del centenario tra Wisla e MKS Cracovia nel 2006.

Durante la partita erano presenti cannoni ad acqua, furgoni antisommossa, elicotteri, cani e quasi 1.000 poliziotti. Nel 2011, i membri degli ultras di Wisła "The Sharks" sono stati giudicati colpevoli di aver brutalmente ucciso un membro di un gruppo di hooligan del Cracovia chiamato "The Jude Gang". Quattro anni dopo, il tifoso del Wisla Dominik Luty, 22 anni, avrebbe tagliato la mano a un tifoso rivale del Cracovia con un machete mentre erano entrambi fuori a bere in città.

