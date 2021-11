Wisla Pany! E’ il canto della vittoria nel derby di Cracovia

Il Wisla Cracovia batte il KS Cracovia e lo raggiunge in classifica

Quando si giocano i derby, il posto in classifica non ha importanza. Il derby di Cracovia in città lo chiamano la Guerra Santa. Il Cracovia è andato al derby con 3 punti in classifica più del Wisla...Mikołaj Biegański, giovane portiere del Wisła, è stato l'eroe del primo tempo, con almeno tre grandi parate che hanno tenuto il risultato sullo 0-0.

Fortunatamente per i tifosi del Wisła, questo risultato è durato solo pochi minuti nella seconda parte della partita. L'azione sul lato destro del campo è stata iniziata da Mateusz Młyński, che ha messo in moto Michał Skvarka con un passaggio intelligente. Il regista della White Star (così viene chiamato il Wisla) ha saggiamente girato la palla a Yaw Yeboah, il nazionale ghanese che ha fatto gol. Il gol subìto ha irritato il Cracovia, ma non abbastanza. La partita si è fatta decisamente più serrata. L'arbitro Tomasz Kwiatkowski ha provato a stemperare la carica dei giocatori di entrambe le squadre, ma non è stato né facile. Il risultato in ogni caso non è più cambiato. "Wisła Pany": sia i giocatori che i tifosi possono cantare dopo la partita. Così si chiama il vincitore del derby di Cracovia. Per sei mesi, questo titolo sarà detenuto dal Wisla.