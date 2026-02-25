Allo Stadio Polisportivo Provinciale ci sarà uno dei match più delicati della prossima giornata del campionato di Serie C. Nel Gruppo C il Trapani, alle 14:30 di sabato, affronterà l'Atalanta U23 in occasione della ventinovesima giornata. Scopri dove guardare Trapani-Atalanta U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.
Lo streaming live
Serie C, Trapani-Atalanta U23: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il Trapani si ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere. Alla partita si presenta appena un gradino sopra la zona che scotta, ma conta gli stessi punti di Latina e Cavese, in zona play-out. Nelle ultime cinque partite ha perso ben quattro sfide, ma proprio contro la formazione campana è riuscita ad invertire il trend negativo, strappando tre punti importanti. L'Atalanta U23 è appena sopra il Trapani, ma gode di un momento di forma decisamente migliore: nelle ultime tre giornate, infatti, ha raccolto due pareggi ed una vittoria.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Trapani-Atalanta U23 sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Trapani-Atalanta U23 in diretta TV e streaming live—
Trapani-Atalanta U23 sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
