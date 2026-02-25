Dove vedere Trapani-Atalanta U23 in diretta TV e streaming live

Allo Stadio Polisportivo Provinciale ci sarà uno dei match più delicati della prossima giornata del campionato di Serie C. Nel Gruppo C il Trapani, alle 14:30 di sabato, affronterà l'Atalanta U23 in occasione della ventinovesima giornata. Scopri dove guardare Trapani-Atalanta U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Trapani si ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere. Alla partita si presenta appena un gradino sopra la zona che scotta, ma conta gli stessi punti di Latina e Cavese, in zona play-out. Nelle ultime cinque partite ha perso ben quattro sfide, ma proprio contro la formazione campana è riuscita ad invertire il trend negativo, strappando tre punti importanti. L'Atalanta U23 è appena sopra il Trapani, ma gode di un momento di forma decisamente migliore: nelle ultime tre giornate, infatti, ha raccolto due pareggi ed una vittoria.