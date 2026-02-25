derbyderbyderby streaming Serie C, Trapani-Atalanta U23: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Trapani-Atalanta U23 in diretta e in streaming live
Allo Stadio Polisportivo Provinciale ci sarà uno dei match più delicati della prossima giornata del campionato di Serie C. Nel Gruppo C il Trapani, alle 14:30 di sabato, affronterà l'Atalanta U23 in occasione della ventinovesima giornata. Scopri dove guardare Trapani-Atalanta U23 in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Trapani si ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere. Alla partita si presenta appena un gradino sopra la zona che scotta, ma conta gli stessi punti di Latina e Cavese, in zona play-out. Nelle ultime cinque partite ha perso ben quattro sfide, ma proprio contro la formazione campana è riuscita ad invertire il trend negativo, strappando tre punti importanti. L'Atalanta U23 è appena sopra il Trapani, ma gode di un momento di forma decisamente migliore: nelle ultime tre giornate, infatti, ha raccolto due pareggi ed una vittoria.

Dove vedere Trapani-Atalanta U23 in diretta TV e streaming live

Trapani-Atalanta U23 sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

