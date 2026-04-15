L'allenatore dei Villans non si sbilancia e rispetta i rossoblù di Vincenzo Italiano: servirà confermarsi anche al ritorno

Giammarco Probo 15 aprile - 17:14

Il ritorno tra Aston Villa e Bologna si preannuncia come una sfida apertissima e ricca di incognite, dove ogni episodio potrà risultare decisivo. Nonostante il fattore campo e l’esperienza internazionale, UnaiEmery mantiene alta la soglia dell’attenzione, consapevole delle insidie rappresentate da un Bologna organizzato e capace di mettere in difficoltà chiunque con intensità e qualità di gioco. I rossoblù, dal canto loro, arrivano all’appuntamento con ambizione e senza timori reverenziali, pronti a giocarsi le proprie carte in un confronto che si annuncia equilibrato e imprevedibile, dove davvero può succedere di tutto.

La conferenza stampa di Emery in vista del Bologna — COSA SI ASPETTA AL RITORNO DOPO L'ANDATA -"Mi è piaciuto come abbiamo segnato il primo gol, è stato fantastico e importante. Ma la gara non è affatto chiusa, loro sono una bellissima squadra e ci sanno fare male".

PENSIERO SUL RISULTATO IN VISTA DEL RITORNO -"Siamo in un ritorno di quarto di finale, la partita è aperta, loro hanno fatto anche diverse finali negli ultimi anni, sarà una grande partita, ma noi daremo il massimo".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Il pensiero su Castro e il pensiero sul Dibu — GIUDIZIO SU EMILIANO MARTINEZ - "Un portiere fantastico. Sta facendo prestazioni fantastiche e siamo orgogliosi di lui. Oggi si è allenato col gruppo, dovrebbe essere disponibile e domani vedrò se farlo giocare, ma sappiamo della sua importanza per noi".

GLI ELOGI A SANTIAGO CASTRO -"Sta crescendo molto. A settembre lo abbiamo affrontato ed era un ottimo attaccante, ora è ancora più forte. Ci ha impegnato e abbiamo dovuto difendere forte, perché è molto bravo nei duelli, nel colpo di testa e negli inserimenti. Certamente Castro è uno dei giocatori che conosciamo e sta crescendo in modo fantastico".