Shearer lancia “Million Pound Mission”: la campagna per aiutare i disabili

Una raccolta che ha conquistato l'intero Regno Unito che punta a diventare sempre più grande e presente

Michele Massa 15 aprile - 16:45

Non solo gol e record: Alan Shearer torna protagonista, ma questa volta lontano dai riflettori del calcio giocato. L’ex leggenda della Newcastle United ha infatti lanciato una “Million Pound Mission”, una campagna da 1 milione di sterline con un obiettivo chiaro e concreto: aiutare migliaia di persone con disabilità.

Shearer e il progetto che fa bene al cuore, ecco di cosa si tratta — L’iniziativa, promossa attraverso la sua fondazione, punta a finanziare la costruzione di una seconda piscina per l’idroterapia presso l’Alan Shearer Centre, struttura che da anni offre supporto gratuito a bambini e adulti con disabilità complesse. Una serie di iniziative che già da tempo aiutano tanti bambini e adulti con attività varie sia per l'istruzione che soprattutto per lo svago.

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La necessità nasce da una richiesta sempre più alta: il centro assiste già circa 10.000 utenti, ma la domanda continua a crescere e le strutture attuali non sono più sufficienti a soddisfare tutte le esigenze. Shearer ha spiegato come questa nuova missione rappresenti un passo fondamentale per il futuro: l’obiettivo è ridurre i tempi di attesa, aumentare la capacità del centro e garantire supporto a un numero sempre maggiore di famiglie.

La campagna si inserisce anche in un momento simbolico, legato ai 20 anni della fondazione, che nel tempo ha raccolto milioni di sterline per mantenere i servizi completamente gratuiti. Un impegno che dimostra come l’ex attaccante inglese continui a fare la differenza, questa volta lontano dall’area di rigore. E se in campo era famoso per la sua esultanza con il braccio alzato, oggi quel gesto diventa il simbolo della campagna: un invito a tutti a partecipare, donare e sostenere una causa che punta a cambiare concretamente la vita di migliaia di persone.