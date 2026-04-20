L'attaccante della nazionale è stato vittima di un furto mentre era via con la propria famiglia: su Instagram ha lasciato un commento tra la forma ironica e quella minacciosa

Pietro Rusconi Redattore 20 aprile - 16:48

Forse in pochi si sarebbero aspettati un stagione così da Nicolò Zaniolo. L'attaccante dell'Udinese sta vivendo una seconda giovinezza agli ordini di Kosta Runjaic. La carriera dell'italiano infatti sembrava destinata ad un inesorabile declino dopo le rottura del legamento crociato del ginocchio destro (con lesione del menisco) e quella al legamento crociato del ginocchio sinistro. I suoi punti di forza legati alla sua esplosività unita ad un fisico notevole e una tecnica delicata, sembravano a forte rischio per il futuro. Con la Roma ci ha riprovato, vincendo la Conference League da protagonista, ma le cose non sono andate come sperato.

Dopodiché c'è stato il Galatasaray, buoni risultati individuali e collettivi ma con la sensazione di essere lontano dal calcio che gli spettava per il suo talento. Così l'ha acquistato in prestito l'Aston Villa di Emery ma l'annata, anche per qualche infortunio che gli ha fatto perdere l'Europeo tedesco, è risultata deludente nel suo complesso (39 gare e soli 3 gol). Infine è arrivato il ritorno in Italia tanto agognato. Non nella sua Juventus ma nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, il luogo perfetto per chi vuole rigenerarsi e ritornare nell'élite calcistica.

Tuttavia anche qua ad una forma fisica non invidiabile si è aggiunta una perdita di fiducia nelle proprie capacità, che sembravano ormai svanite. Questo ha avuto ancora più risalto nell'esperienza con la Fiorentina da gennaio a giugno scorso, 0 reti e tanta confusione in campo. Così, ci ha pensato l'Udinese a recuperarlo dal baratro a cui stava rapidamente andando incontro. Un contesto simile a quello bergamasco per valorizzazione di (ex) talenti ma ridimensionato per competizioni disputate e ambizioni sportive.

Nicolò Zaniolo e lo spiacevole accaduto —

Nicolò Zaniolo ha dovuto reinventarsi come seconda punta, formando una coppia complementare ed efficace con l'inglese Keinan Davis. L'italiano, inspiegabilmente snobbato per i playoff mondiali, sta disputando una stagione matura e dai grandi numeri: 31 presenze e 12 g+a stagionali. Rimane qualche cartellino giallo di troppo, ma la sensazione di strapotere fisico e raffinatezza tecnica che prometteva in gioventù sembra piano piano tornare.

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Tuttavia, in questi giorni è anche accaduto un evento spiacevole per l'attaccante italiano. Infatti, nella notte fra domenica e lunedì, alcuni ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione di Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell'Udinese aveva deciso di passare il weekend fuori da Udine con la famiglia e così i ladri hanno approfittato della sua assenza. Il calciatore ha pubblicato delle storie su Instagram per parlare dell'accaduto: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare in casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa (magari ci fossi stato!), vi volevo dire che vi è andata male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo".