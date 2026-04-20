Aurelio De Laurentiis ha parlato, e come spesso accade, l'ha fatto in modo diretto e senza peli sulla lingua: "Noi siamo anche stanchi di essere portati per mano da persone che interpretano i ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio , per poter lavorare bisogna sapere quindi il signor Malagò per me è il benvenuto "

Ha continuato parlando di Abete dicendo che, nonostante il rapporto di amicizia, quel ruolo non gli si addice: "Abete è un carissimo amico, è un signore che io rispetto , però non è una persona adatta a fare questo lavoro dal mio punto di vista"

Ha poi continuato parlando un del suo percorso e di come queste scelte sbagliate e la voglia di tenersi la poltrona stanno allontanando i bambini da questo sport: "io sono arrivato dal cinema nel 2004, ma dal 2004 ho sempre rotto le scatole a tutti dicendo guardate che è tutto vecchio"- conclude parlando dei bambini e di chi non lascia il posto per dare una boccata d'aria nuova al nostro sistema calcio - "I bambini non guarderanno più il calcio, stiamo sbagliando tutto. Però nessuno ti ascolta, perché ognuno con il sedere è fortemente incollato alla propria poltrona. E non gli si stacca, non c’è niente da fare".