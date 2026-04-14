Giovanni Malagò è uno dei principali candidati alla presidenza della FIGC dopo il sostegno ricevuto dalla Lega Serie A

Giammarco Probo 14 aprile - 15:54

Giovanni Malagò si candida come uno dei principali favoriti in vista delle prossime elezioni della FIGC, forte dell’esperienza maturata negli anni ai vertici dello sport italiano. In un momento delicato per il calcio nazionale, la sua discesa in campo rappresenta per molti una possibile garanzia di continuità e autorevolezza.

Lo stesso Malagò ha recentemente offerto spunti interessanti sul suo possibile ruolo futuro, intervenendo al podcast “Sette Vite” di Hoara Borselli, dove ha affrontato diversi temi chiave, soffermandosi in particolare sulle sfide che attendono la federazione.

Le dichiarazioni di Giovanni Malagò — IL PARERE SULLA FIGC - "La Figc è una sfida che mi affascina, dalla Serie A sono venuti a chiedermi tantissimi club con disponibilità (19 su 20). E' abbastanza impressionante che un mondo famoso per la sua litigiosità e la sua esuberanza, nel giro di sei giorni abbia indicato, con 19 società su 20, un soggetto terzo, pur molto conoscitore della materia ma sicuramente esterno, affinché dia loro una mano"

L'ATTEGGIAMENTO STUPITO - "Per anni e anni hanno fatto fatica ad arrivare a una maggioranza, ammetto che senza questo fatto avrei già revocato tutto. Nelle cose complicate, bisogna anche essere pragmatici e realistici: se hai una certa dinamica di consenso, non dico che tutto si risolve, ma che sia più facile trovare risposte a problematiche, sennò ti ritrovi a combattere con i problemi e anche con qualcun altro".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Le parole sulla possibile elezione alla FIGC — IL PENSIERO DI MALAGO - "È una sfida stimolante, ma che soprattutto mi affascina, ma al tempo stesso sono realista e mi rendo conto che ci sono delle situazioni che possono creare molte complicazioni al mio modello di vita, devo pensarci bene".