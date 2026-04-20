Evelina Christillin analizza l'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 tra regolamenti FIFA, la posizione incerta dell'Iran e il nodo del ranking con la possibilità dei Super Play-off.

Luigi Mereu 20 aprile - 13:28

Evelina Christillin è una delle figure più influenti e rispettate nel panorama del management sportivo e culturale italiano e internazionale. È nota per la sua competenza tecnica, ma anche per uno stile diretto e senza fronzoli. Ex membro UEFA nel Consiglio FIFA, è intervenuta a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 tornando a parlare delle possibilità di ripescaggio dell'Italia in caso di mancata partecipazione dell'Iran, che al giorno d'oggi è del tutto improbabile visto ciò che sta accadendo e la complicità di uno dei paesi ospitanti nel conflitto in Medio Oriente.

L'Italia è la non qualificata al Mondiale che occupa il posto più in alto del Ranking, ma gli Emirati Arabi Uniti rappresentano la prima non qualificata dell’area asiatica da dove viene anche l'Iran.

Le dichiarazioni di Evelina Christillin — Alla domanda sulla partecipazione o meno dell'Iran ai Mondiali che si giocheranno per la maggior parte del tempo negli Stati Uniti, ha dichiarato: "Vedo molto difficile la partecipazione dell’Iran al Mondiale. Il presidente della federcalcio ha detto che vogliono giocare, mentre il governo mi sembra molto più prudente."

Ha poi continuato parlando dei possibili scenari in caso di boicottaggio degli iraniani: "È tutto nelle mani della Fifa, quindi decide Infantino. L’Italia ha il ranking più alto delle escluse, ma gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata dell’AFC"

Ha poi offerto un suggerimento personale, consigliando la Palestina per sostituire l'Iran: "la Palestina è stata eliminata dall’Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescarli in questo momento"

Ha concluso poi parlando dell'ipotesi "Super Play-off": "Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia perché un’altra Nazionale non può giocare è un po’ umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali".

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Come sottolineato dalla stessa Christillin, l'idea di un'Italia "invitata d'ufficio" non piace a molti tifosi e addetti ai lavori, poiché verrebbe percepita come una forzatura commerciale piuttosto che un merito ottenuto sul campo.