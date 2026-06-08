Le indiscrezioni che nelle ultime settimane hanno accostato Jürgen Klopp alla panchina dell'Al-Ittihad sembrano destinate a spegnersi definitivamente. A fare chiarezza sul futuro dell'ex allenatore del Liverpool è stato il suo agente, Marc Kosicke, che ha smentito con decisione le voci provenienti dal mercato internazionale. Intervenuto ai microfoni di WinWinAllSports, il procuratore del tecnico tedesco non ha nascosto il proprio fastidio per le continue speculazioni riguardanti il suo assistito. Le parole utilizzate sono state particolarmente nette e lasciano poco spazio a interpretazioni.

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L'agente di Klopp senza mezze misure spegne l'ipotesi araba

🚨 Jürgen Klopp’s agent Marc Kosicke on links with Al Ittihad: “I am annoyed by all this bullshit. It's all annoying and nonsense”, told @winwinallsports. ❌ pic.twitter.com/TOhJdxZaZX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

"Sono infastidito da tutte queste sciocchezze.", ha dichiarato Kosicke, respingendo categoricamente le indiscrezioni che volevano Klopp in trattativa con il club saudita., campionato che continua ad attirare grandi nomi del calcio mondiale grazie a investimenti sempre più importanti. L'Al Ittihad, in particolare, era stato indicato come una delle società interessate a convincere Klopp ad accettare una nuova sfida in Medio Oriente.

Le dichiarazioni dell'agente, tuttavia, sembrano chiudere il caso almeno per il momento. Non è la prima volta che il nome di Klopp viene accostato a panchine prestigiose o a progetti ambiziosi dopo la conclusione della sua esperienza al Liverpool. Ma finora nessuna delle numerose indiscrezioni è stata confermata. Il tecnico tedesco resta una delle figure più apprezzate del calcio internazionale grazie ai risultati ottenuti in carriera e alla sua capacità di costruire squadre competitive e riconoscibili sul piano del gioco. Proprio per questo il suo nome continua a essere associato ai club più importanti e ai progetti più ricchi del panorama mondiale.

Per ora, però, dal suo entourage arriva una smentita chiara e diretta. Le voci che lo volevano vicino all'Al Ittihad vengono considerate prive di fondamento. Con Kosicke che ha scelto toni particolarmente duri per mettere fine alle speculazioni. La certezza è che allo stato attuale non esiste alcun scenario concreto che porti Klopp sulla panchina del club saudita.

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