La corsa alla presidenza del Real Madrid entra nel vivo e uno dei temi più caldi riguarda il futuro della panchina. Enrique Riquelme, sfidante di Florentino Perez nelle prossime elezioni del club blanco, ha individuato in Jurgen Klopp il profilo ideale per guidare un nuovo ciclo tecnico, indicando il tedesco come il simbolo della propria visione calcistica. L'imprenditore spagnolo aveva spiegato di voler puntare su un allenatore capace di incarnare valori come intensità, competitività e massima attenzione al lavoro quotidiano, arrivando anche a ipotizzare un contatto attraverso Raul Gonzalez in caso di vittoria. Tuttavia, il progetto si è scontrato immediatamente con la posizione dell'entourage dell'ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund, che ha escluso qualsiasi possibilità di un ritorno in panchina nel breve periodo.

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Kloop-Real Madrid, l'agente è categorico: "Non vuole allenare un club"

L'idea di affidare ala guida tecnica delrappresentava uno dei punti più suggestivi della candidatura di Enrique, deciso a presentarsi come alternativa all'attuale gestione del club. Secondo il candidato alla presidenza, il tecnico tedesco sarebbe stato l'uomo perfetto per rilanciare il progetto sportivo dei blancos grazie alla sua mentalità vincente e alla capacità di costruire squadre altamente. Il piano prevedeva persino un possibile coinvolgimento diper avviare i primi contatti qualora Riquelme fosse riuscito a imporsi nelle urne. Dalla, però, è arrivata una risposta che ha raffreddato immediatamente ogni scenario.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 11 APRILE: Vista di un murale raffigurante Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, prima della partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield l'11 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Il procuratore Marc Kosicke ha infatti respinto - ai microfoni di SkySport Germania - le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, definendole poco gradite e chiarendo la posizione del suo assistito: "Jurgen è felice nel suo ruolo all'interno di Red Bull e non ha alcuna ambizione di allenare un club in questo momento". Una dichiarazione che sembra chiudere completamente la porta a un approdo sulla panchina madridista. Dopo aver lasciato il Liverpool, Klopp ha intrapreso una nuova esperienza a livello dirigenziale all'interno del gruppo Red Bull e, almeno per il momento, non sarebbe interessato a tornare alla gestione quotidiana di una squadra. Guardando più avanti, l'unica ipotesi che continua a essere accostata al suo nome resta quella della nazionale tedesca, considerata una sfida più affascinante rispetto a un immediato ritorno nel calcio di club. Una prospettiva che complica notevolmente i piani di Riquelme e della sua candidatura.

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