Un altro episodio particolare ha avuto luogo nel corso di questo Mondiale 2026 iniziato la settimana scorsa. Questa volta, la Nazionale protagonista è la Corea del Sud, che si trova nel Girone A insieme a Messico, Sudafrica e Repubblica Ceca. La selezione asiatica sta svolgendo i propri allenamenti in Messico, visto che è stata sorteggiata nel gruppo in cui ci sono i padroni di casa. Nella giornata di ieri, però, i sudcoreani hanno segnalato la presenza di un drone sopra il centro sportivo in cui stanno svolgendo ritiro ed allenamenti.

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Mondiale 2026, drone in volo durante l'allenamento della Corea del Sud

Per la massima competizione intercontinentale che si sta svolgendo in Canada, Messico e Stati Uniti, la Nazionale della Corea del Sud sta svolgendo il ritiro a, città messicana. Il sito francese RMC Sport ha riportato che la selezione asiatica, nella giornata di ieri, era impegnata con un allenamento a porte chiuse. Ad un tratto, però, si sono accorti della presenza di un drone non registrato che stava volando sopra le loro teste. Ipresenti in zona, quindi, sono stati subito avvisati di quest'evento e hanno provvedutol'oggetto volante che, di conseguenza, ha dovuto atterrare in quelle zone.

Milton Keynes, Inghilterra - 28 marzo 2026: Giocatori della Corea del Sud in posa per la foto di squadra prima dell'amichevole tra Corea del Sud e Costa d'Avorio. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

La Federazione Calcistica della Corea del Sud ha riportato che due persone, successivamente, hanno avuto modo di recuperare il drone senza essere identificati. Come conseguenza di quanto accaduto nel corso della giornata di ieri, la Federcalcio sudcoreana ha richiesto un'indagine da parte della polizia per poi segnalare l'episodio alla FIFA. Per il momento, non si sa ancora il motivo della presenza del drone.

Tuttavia, il ct Hong Myung-bo ha condannato quando accaduto nella conferenza stampa prima della partita contro il Messico che si giocherà stanotte alle 3. Le sue parole: "Un drone stava sorvolando la zona mentre ci stavamo allenando. Fortunatamente è successo prima della preparazione tattica. Anche se non ci ha influenzato in modo significativo, l'episodio resta comunque deplorevole".

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