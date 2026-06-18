Un portavoce della FIFA ha smentito le presunte intrusioni di tifosi durante la partita d'esordio tra la nazionale inglese e quella croata
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Le speculazioni delle ultime ore su alcuni tifosi inglesi che sarebbero entrati senza biglietto per l'esordio Mondiale contro la Croazia sono state smentite dalla FIFA in un'intervista al The Guardian. Un fatto del genere era già successo due volte in passato; a riguardo era intervenuto anche Gérald Darmanin (allora ministro dell'Interno francese). Secondo lui, "migliaia di tifosi britannici senza biglietto o con biglietti falsi" avevano provocato disordini alla finale di Champions allo Stade de France, ed episodi simili erano stati registrati anche durante Euro 2021. Quasi quattro anni dopo, la FIFA sembra aver imparato dagli errori dell'UEFA per un evento così grande come la Coppa del Mondo 2026.
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La FIFA interviene in merito: "Nessuno è entrato senza biglietto"La FIFA ha deciso di intervenire direttamente in merito a questo tema spegnendo sul nascere ogni polemica. La federazione ha così blindato l'operato della macchina organizzativa attorno alla sfida di Dallas. Un portavoce ha concluso poi con una dichiarazione diretta: "Al momento non vi è alcuna indicazione che dei tifosi siano entrati nello stadio senza un biglietto valido per la partita in questione".
Le misure di sicurezza della FIFALa massima sicurezza all'AT&T Stadium è stata garantita visto che lo stadio è stato blindato per l'esordio delle due nazionali. Per proteggerlo è stato messo in atto un piano di sicurezza imponente e senza falle, gli esperti avevano progettato il sistema per prevenire qualsiasi tipo di minaccia. Il quotidiano britannico ha aggiunto ulteriori dettagli sul piano, confermando anche la presenza di tiratori scelti all'interno dell'impianto. Inoltre, la polizia di Arlington ha schierato sul posto personale altamente qualificato e risorse specializzate.
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