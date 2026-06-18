Le speculazioni delle ultime ore su alcuni tifosi inglesi che sarebbero entrati senza biglietto per l'esordio Mondiale contro la Croazia sono state smentite dalla FIFA in un'intervista al The Guardian. Un fatto del genere era già successo due volte in passato; a riguardo era intervenuto anche Gérald Darmanin (allora ministro dell'Interno francese). Secondo lui, "migliaia di tifosi britannici senza biglietto o con biglietti falsi" avevano provocato disordini alla finale di Champions allo Stade de France, ed episodi simili erano stati registrati anche durante Euro 2021. Quasi quattro anni dopo, la FIFA sembra aver imparato dagli errori dell'UEFA per un evento così grande come la Coppa del Mondo 2026.

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il Presidente della FIFA Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il Presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, Presidente della Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, presso il Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

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La FIFA interviene in merito: "Nessuno è entrato senza biglietto"

Le misure di sicurezza della FIFA

La massima

sicurezza all'AT&T Stadium è stata garantita visto che lo stadio è stato blindato per l'esordio delle due nazionali. Per proteggerlo è stato messo in atto un piano di sicurezza imponente e senza falle, gli esperti avevano progettato il sistema per prevenire qualsiasi tipo di minaccia.

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I comitati hanno fissato prezzi elevati per i biglietti di questa Coppa del Mondo, ma nonostante ciò, il pubblico ha dato una grande risposta. I tifosi hanno riempito gli spalti quasi ovunque, registrando nella maggior parte dei casi il tutto esaurito. Migliaia di spettatori paganti sono accorsi a Dallas per il big match tra Inghilterra e Croazia. Proprio per tutelare loro, la FIFA ha ricordato un dettaglio importante, ovvero che in questi Mondiali la sicurezza verrà prima di tutto.

La FIFA ha deciso di intervenire direttamente in merito a questo tema spegnendoLa federazione ha così blindato l'operato della macchina organizzativa attorno alla sfida di Dallas. Un portavoce ha concluso poi con una dichiarazione diretta: "Al momentovalido per la partita in questione".Il quotidiano britannico ha aggiunto ulteriori dettagli sul piano,. Inoltre, la polizia di Arlington ha schierato sul posto personale altamente qualificato e risorse specializzate.

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