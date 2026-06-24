Svolta shock nel torneo americano: modificata la norma sui tiri dal dischetto dopo le polemiche inglesi. Si parte da questa domenica
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Il Mondiale 2026, nel pieno del suo svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada, si appresta a vivere un colpo di scena regolamentare senza precedenti per la tempistica con cui arriva. Con una mossa incredibile e immediata, la FIFA ha pianificato una modifica lampo al regolamento dei calci di rigore, che entrerà in vigore giusto in tempo per la fase a eliminazione diretta.
A spingere verso questa rivoluzione è stato un recente aneddoto che ha coinvolto l’Arsenal, dettaglio che ha convinto i vertici del calcio mondiale a intervenire per garantire maggiore equità. Il designatore degli arbitri FIFA, Pierluigi Collina, è il principale promotore di questa svolta: l'obiettivo è modificare il protocollo del lancio della moneta prima dei tiri dal dischetto.
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Mondiale 2026, ecco come cambia il lancio della monetaAttualmente, il regolamento prevede due lanci della moneta distinti: il primo serve a scegliere sotto quale curva calciare, il secondo a stabilire chi batterà per primo. La proposta di Collina prevede invece un unico lancio della moneta per ottenere un equilibrio maggiore. Il capitano che vince il sorteggio sceglierà la porta. invece il capitano avversario deciderà chi inizierà a calciare.
Il "caso Arsenal" si riferisce proprio alla recente finale di Champions League. In quell'occasione, la lotteria dei rigori ha sollevato enormi polemiche sulla disparità causata dal doppio lancio della moneta. Questo pesantissimo precedente ha spinto la FIFA a cambiare subito le regole per il Mondiale, evitando così altre ingiustizie.
Decisione lampo prima degli ottaviI funzionari della FIFA hanno discusso d'urgenza la questione con l’IFAB (International FA Board). Sebbene i cambi regolamentari richiedano solitamente tempi lunghi, l'organo internazionale ha organizzato una videoconferenza straordinaria per sabato, accelerando i tempi per consentire l'applicazione della norma già da questa domenica, in concomitanza con l'inizio dei sedicesimi di finale.
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