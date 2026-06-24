Il Mondiale 2026, nel pieno del suo svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada, si appresta a vivere un colpo di scena regolamentare senza precedenti per la tempistica con cui arriva. Con una mossa incredibile e immediata, la FIFA ha pianificato una modifica lampo al regolamento dei calci di rigore, che entrerà in vigore giusto in tempo per la fase a eliminazione diretta.

A spingere verso questa rivoluzione è stato un recente aneddoto che ha coinvolto l’Arsenal, dettaglio che ha convinto i vertici del calcio mondiale a intervenire per garantire maggiore equità. Il designatore degli arbitri FIFA, Pierluigi Collina, è il principale promotore di questa svolta: l'obiettivo è modificare il protocollo del lancio della moneta prima dei tiri dal dischetto.

La nuova norma FIFA che penalizza i simulatori: arriva l'annuncio di Collina (Foto di Christopher Lee/Getty Images)

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Mondiale 2026, ecco come cambia il lancio della moneta

Il capitano che vince il sorteggio sceglierà la porta.

invece il capitano avversario deciderà chi inizierà a calciare.

Attualmente, il regolamento prevede due lanci della moneta distinti: il primo serve a scegliere sotto quale curva calciare, il secondo a stabilire chi batterà per primo.per

Il "caso Arsenal" si riferisce proprio alla recente finale di Champions League. In quell'occasione, la lotteria dei rigori ha sollevato enormi polemiche sulla disparità causata dal doppio lancio della moneta. Questo pesantissimo precedente ha spinto la FIFA a cambiare subito le regole per il Mondiale, evitando così altre ingiustizie.

Decisione lampo prima degli ottavi

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I funzionari della FIFA hanno discusso d'urgenza la questione con l’IFAB (International FA Board). Sebbene, l'organo internazionale ha organizzato una videoconferenza straordinaria per sabato, accelerando i tempi per consentireTrattandosi di una sperimentazione legata esclusivamente alla Coppa del Mondo, la modifica non sarà vincolante per la prossima stagione nei campionati nazionali e nelle coppe europee. Questa novità sui rigori debutterà già nella fase a eliminazione diretta del Mondiale, in attesa che federazioni come FA o EFL decidano di adottarla.

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