Stati Uniti e Australia si affronteranno domani, 19 giugno, alle 21:00 italiane. La sfida si presenta come una delle più interessanti per il pubblico europeo, dato che potrà vedere all'opera una delle squadre più imprevedibili di questa Coppa del Mondo, gli USA. Infatti, a causa del fusorario, per molti è difficile seguire ogni partita del Mondiale. Pertanto, continua a leggere l'articolo per scoprire come non perdere neanche un minuto del match di domani tra la squadra di Pochettino e l'Australia.

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La seconda giornata dei gironi presenta subito partite molto interessanti e ora diventa importante dare uno sguardo alla classifica, nonostante passano otto delle dodici terze. Quindi, gli Stati Uniti con la vittoria ottenuta nella prima giornata potrebbero dormire sogni tranquilli di aver conquistato un pass per la fase ad eliminazione diretta. La formazione di Pochettino vive un po' di pressione ospitando il Mondiale, dato che il movimento è in continua crescita e la squadra quest'anno è forte.

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Il momento di forma degli Stati Uniti

Il momento dell'Australia

Chi vuole seguire Stati Uniti-Australia potrà farlo in esclusiva attraverso, che trasmetterà l'incontro sia in diretta streaming sia sui dispositivi compatibili con il servizio. La gara sarà visibile tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati. Per i tifosi alla ricerca di informazioni sulla copertura televisiva e online dell'evento, Dazn rappresenta il punto di riferimento per seguire la sfida del Gruppo F in tempo reale.Gli Stati Uniti hanno dominato la prima partita del girone contro il, sfoggiando il loro vestito migliore e segnando addirittura quattro gol. Gli, così, sono tra le squadre ad aver segnato di più nel primo turno della fase a gironi. Il gioco degli Stati Uniti è rapido, intenso e ricco di qualità, grazie acome Balogun, Pulisic e Dest.

L'Australia ha vinto a sorpresa la sua prima partita contro la Turchia, dando una grandissima prova di forza contro un avversario sulla carta molto più attrezzato tecnicamente. La formazione oceanica si presenta in questo mondiale senza particolari aspettative, ma ad ogni edizione riesce sempre a esprimere un buon livello di calcio. Dunque, quest'anno, potrebbero riuscire anche a strappare una posizione più soddisfacente rispetto agli altri anni.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Stati Uniti-Australia

Il girone mette di fronte, due squadre che hanno ottenuto tre punti e che, di conseguenza, si affrontano per puntare al primato. Cona zero punti, se una delle due squadre domani riuscirà a vincere potrebbe essere quasi certa di essere arrivata nella fase a eliminazione diretta. Un pareggio, invece, lascerebbe qualche dubbio per quanto riguarda i posizionamenti.Gli Stati Uniti scendono in campo con un solido 4-3-3. In attacco ci sarà ancora Balogun dopo la grande prestazione contro il Paraguay di Alfaro, e ci saranno ad assisterlo. A centrocampo, invece, altra presenza della Serie A: lo juventino McKennie. L'Australia scenderà in campo con un modulo più contenitivo, con Irankunda riferimento offensivo che sarà coadiuvato da Metcalfe e Volpato.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Richards, Trusty, Robinson; McKennie, Berhalter, Tilman; Reyna, Balogun, Pulisic

AUSTRALIA (3-4-2-1): Ryan; Circati, Souttar, Burgess; Miller, Irvine, O’Neill, Bos; Volpato, Metcalfe; Irankunda

Cosa aspettarsi dalla partita

Il match si presenta particolarmente interessante, ma adato che possono beneficiare del fattore campo per tutto il torneo.potrebbe rivelarsi decisiva, non solo per conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta ma anche nel prosieguo della competizione. Gli Stati Uniti hanno voglia e fame di mostrarsi al mondo come una grande potenza del calcio mondiale.

Stati Uniti-Australia sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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