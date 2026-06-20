Sta sorprendendo e non poco il Marocco. La squadra di Ouahbi ha pareggiato con il Brasile e poi sconfitto la Scozia. I Leoni dell'Atlante sono ad un passo dai sedicesimi e stanno scalando il ranking FIFA.

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Il soprendente Marocco

Basta questo al Marocco per battere la Scozia 🇲🇦🚀



La nazionale africana conquista il 1° successo del suo Mondiale, dopo il pari col Brasile all’esordio, grazie al gol del nuovo acquisto del Bayern Monaco, Ismael Saibari dopo appena 73 secondi ⚽️



Il Marocco aggancia il Brasile… pic.twitter.com/M7yUvoBzhz — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) June 20, 2026

Quinto nel ranking provvisorio della FIFA

Soprendente. Forse questa è la parola migliore per descrivere il. Inserito nel girone C cone Haiti, la squadra africana sta facendo molto bene. Nella prima partita ha messo in difficoltà, e costretto a racimolare un misero pareggio, il Brasile di Ancelotti . Ieri, l'eroe della prima gara,, ha segnato anche contro la Scozia e adesso i marocchini sono sempre più vicini ai sedicesimi di finale. Ma non solo: stanno scalando il ranking della FIFA superando nazioni importanti e storiche, da sempre in cima.Grazie ai tre punti conquistati ieri contro la Scozia di, infatti, la squadra marocchina ha scalato il ranking. Ed è salita, momentaneamente, al. Un risultato che conferma la crescita esponenziale del movimento calcistico del Marocco negli ultimi anni. Si tratta di un risultato storico: il Marocco che si trova davanti a delle vere e proprie potenze del calcio internazionale. In questo momento, infatti, ha sorpassato Portogallo , Brasile e Paesi Bassi, anche se la graduatoria resta destinata a cambiare in base ai prossimi risultati del torneo.

Certo, davanti a tutti rimane l'Argentina, che punta a difendere il titolo vinto nel 2022 in Qatar, poi la Francia, la Spagna e l'Inghilterra. Ma il dato è di quelli storici. I Leoni dell'Atlante attendono quindi, sempre più sicuri dei propri mezzi, l'ultima partita del girone che giocheranno contro Haiti. La qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione è ormai dietro l'angolo e le ambizioni del Marocco non sono più quelle di una squadra che punta solamente a passare il girone.

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