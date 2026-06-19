Il Portogallo non va oltre l'1-1 al debutto ai Mondiali contro il Congo. Nel post-partita, il marcatore lusitano Joao Neves rilascia dichiarazioni al veleno sul ruolo di Cristiano Ronaldo, innescando una reazione a catena violentissima sui social
L'esordio al Mondiale del Portogallo non è andato come previsto. La nazionale guidata da Roberto Martinez non è riuscita ad andare oltre al pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo. Joao Neves ha sbloccato inizialmente la gara per gli europei, un vantaggio poi annullato dal gol del pareggio definitivo per l'1-1. A fine partita il centrocampista del PSG, autore della rete, è intervenuto in conferenza stampa suscitando un polverone di polemiche. Le sue parole colpiscono direttamente il capitano: "Sappiamo cosa ha fatto Cristiano per noi, ma in questo momento è come noi. È solo un altro giocatore che è qui per aiutarci. È come tutti gli altri". Questa riflessione sincera ha scatenato una lunga scia di odio nei commenti in calce ai post della sua pagina Instagram, un trambusto che ha coinvolto anche Bruno Fernandes, colpevole di aver messo un mi piace a tale affermazione.
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Il verdetto del campo e la spaccatura della tifoseriaA pesare sulla partita negativa del Portogallo ha inciso profondamente la prova opaca del suo capitano Cristiano Ronaldo, apparso non più brillante ed esplosivo come un tempo. Molti tifosi danno pienamente ragione a Joao Neves, convinti che l'aura magica del cinque volte Pallone d'Oro sia ormai esaurita. Questa frangia di pubblico crede addirittura che la sua presenza obbligatoria in campo rappresenti un serio problema per la nazionale lusitana, avvertendo la netta sensazione di giocare costantemente in dieci uomini. Tali perplessità, emerse già prepotentemente durante la rassegna di Qatar 2022, divampano nuovamente e spaccano a metà l'opinione pubblica.
La furia dei fedelissimi di CR7 sui socialDi fronte a questo scenario, i sostenitori dell'ex stella del Real Madrid sono intervenuti in massa per censurare in modo molto colorito e al limite delle offese la presa di posizione del giovane talento. I fedelissimi di CR7 respingono le critiche e inondano i social di Neves con messaggi inequivocabili: "Piccolo bambino guarda cosa ha fatto Cristiano nella sua carriera e poi mi dici se è normale...", intimando a chiare lettere: "Porta rispetto per una leggenda come Cristiano Ronaldo". La fiumana di risposte prosegue rimarcando un concetto netto e lanciando pungenti paragoni calcistici: "L'Argentina sta giocando per Messi, se vuoi vincere qualcosa gioca per Ronaldo". L'assalto virtuale si chiude con un duro e severo monito finale: "Sei un giovane con talento, ma il talento senza rispetto è niente".
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