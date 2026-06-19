L'esordio al Mondiale del Portogallo non è andato come previsto. La nazionale guidata da Roberto Martinez non è riuscita ad andare oltre al pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo. Joao Neves ha sbloccato inizialmente la gara per gli europei, un vantaggio poi annullato dal gol del pareggio definitivo per l'1-1. A fine partita il centrocampista del PSG, autore della rete, è intervenuto in conferenza stampa suscitando un polverone di polemiche. Le sue parole colpiscono direttamente il capitano: "Sappiamo cosa ha fatto Cristiano per noi, ma in questo momento è come noi. È solo un altro giocatore che è qui per aiutarci. È come tutti gli altri". Questa riflessione sincera ha scatenato una lunga scia di odio nei commenti in calce ai post della sua pagina Instagram, un trambusto che ha coinvolto anche Bruno Fernandes, colpevole di aver messo un mi piace a tale affermazione.

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Il verdetto del campo e la spaccatura della tifoseria

A pesare sulla partita negativa delha inciso profondamente la prova opaca del suo capitano, apparso non più brillante ed esplosivo come un tempo. Molti tifosi danno pienamente ragione a, convinti che l'aura magica del cinque voltesia ormai esaurita. Questa frangia di pubblico crede addirittura che la suain campo rappresenti un serioper la nazionale lusitana, avvertendo la netta sensazione di giocare costantemente in. Tali perplessità, emerse già prepotentemente durante la rassegna di, divampano nuovamente e spaccano a metà l'opinione pubblica.

LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO: Joao Neves del Portogallo durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

La furia dei fedelissimi di CR7 sui social

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Di fronte a questo scenario, i sostenitori dell'ex stella delsono intervenuti in massa per censurare in modo molto colorito e al limite dellela presa di posizione del giovane talento. I fedelissimi direspingono le critiche e inondano i social dicon messaggi inequivocabili: "Piccolo bambino guarda cosa ha fatto Cristiano nella sua carriera e poi mi dici se è normale...", intimando a chiare lettere: "Porta rispetto per una leggenda come Cristiano Ronaldo". La fiumana di risposte prosegue rimarcando un concetto netto e lanciando pungenticalcistici: "L'Argentina sta giocando per Messi, se vuoi vincere qualcosa gioca per Ronaldo".virtuale si chiude con un duro e severo monito finale: "Sei un giovane con talento, ma il talento senza rispetto è niente".