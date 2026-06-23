La sorprendente eliminazione ai gironi del Mondiale non cambia i piani della Turchia. Il presidente della federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu ha ribadito pubblicamente, in una conferenza stampa straordinaria, la fiducia nei confronti del commissario tecnico italiano, Vincenzo Montella, spegnendo le voci su un possibile cambio in panchina.

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"Sosterremo Montella e questi calciatori"

Durante una conferenza stampa straordinaria, a seguito dell'eliminazione ai Mondiali della nazionale turca, il presidente della federazione calcistica turca Ibrahim Haciosmanoglu ha difeso pubblicamente la posizione di ct e giocatori: "Sosterremo il commissario tecnico della nazionale e i suoi calciatori. Noi non siamo un club. Se fate attenzione a ciò che accade nei club, avrete sicuramente notato che i loro fallimenti derivano dalla poca continuità".

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 NOVEMBRE: Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Spagna e Turchia allo Stadio La Cartuja il 18 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Continuando, il principale dirigente del sistema calcistico turco ha spiegato: "Non possiamo cacciare 15 calciatori, per poi convocarne altri 15. Non possiamo esonerare un commissario tecnico e sostituirlo con un altro. Non si può mandare via un presidente ed eleggerne subito un altro. Proprio per questa ragione, supportiamo il nostro progetto. Le critiche? In due giorni hanno detto di tutto, ipotizzando addirittura l'arrivo di altri ct".

İbrahim Hacıosmanoğlu: "2 maçta 65 tane şut attı bu takım. Kötü mü oynadı?" pic.twitter.com/maFer63LMe — Nexus Sports (@nexustransfer) June 22, 2026

"Montella in due anni ha ottenuto successi"

Infine,ha concluso la conferenza stampa affermando

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