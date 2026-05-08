Sabato 9 maggio alle ore 18:30 il Bayern Monaco farà visita al Wolfsburg nella trentatreesima giornata di Bundesliga, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi. Da una parte i bavaresi, già campioni di Germania e intenzionati a chiudere nel migliore dei modi una stagione dominata in patria; dall’altra un Wolfsburg in piena crisi, ancora invischiato nella lotta per evitare la retrocessione diretta. Guarda ora Wolfsburg-Bayern GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Wolfsburg-Bayern, probabili formazioni

: Grabara; Belocian; Vavro; Koulierakis; Kumbedi; Wimmer; Vinicius; Eriksen; Maehle; Pejcinovic; Daghim.: Dieter Hecking

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic; Kim; Ito; Davies; Kimmich; Goretzka; Karl; Musiala; Luis Diaz; Jackson. Allenatore: Vincent Kompany

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