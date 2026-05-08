Wolfsburg-Bayern: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Bet365
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
Sabato 9 maggio alle ore 18:30 il Bayern Monaco farà visita al Wolfsburg nella trentatreesima giornata di Bundesliga, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi. Da una parte i bavaresi, già campioni di Germania e intenzionati a chiudere nel migliore dei modi una stagione dominata in patria; dall’altra un Wolfsburg in piena crisi, ancora invischiato nella lotta per evitare la retrocessione diretta. Guarda ora Wolfsburg-Bayern GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Wolfsburg-Bayern: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TvWOLFSBURG BAYERN MONACO BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Wolfsburg e Bayern Monaco in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Wolfsburg-Bayern nel palinsesto Live
SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE
Wolfsburg-Bayern, probabili formazioniWolfsburg (3-5-2): Grabara; Belocian; Vavro; Koulierakis; Kumbedi; Wimmer; Vinicius; Eriksen; Maehle; Pejcinovic; Daghim. Allenatore: Dieter Hecking
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic; Kim; Ito; Davies; Kimmich; Goretzka; Karl; Musiala; Luis Diaz; Jackson. Allenatore: Vincent Kompany
Guarda ora Wolfsburg-Bayern GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA