A Napoli si respira un'aria di festa grandissima, grazie all'imminente e storico centenario della squadra azzurra. In occasione di questo momento di gioia collettiva, il TGR Campania, durante il proprio speciale televisivo, ha intervistato in esclusiva il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron degli azzurri analizza con cura i suoi lunghissimi ventidue anni alla guida del club, un arco temporale in cui il Napoli ha ricominciato a sognare in grande. Sotto la sua gestione lungimirante la società conquista due scudetti, nel 2023 e nel 2025, e agguanta lo straordinario traguardo di sedici qualificazioni europee consecutive. Un cammino impensabile prima del suo avvento, quando il club navigava ancora nei torbidi campionati delle categorie minori.

L'asticella alzata e la chiamata ad Allegri

Nonostante le storicheottenute a livello, la fame di successi dinon conosce alcuna sosta. Il patron lancia la sfida definitiva direttamente al proprio allenatore: "Al mio ciclo manca solo la Champions League. Chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi". Il presidente azzurro punta a vincere quel trofeo che ilnon ha mai conquistato nemmeno durante l'era mitica di Diego Armando, per regalare un'apoteosi senza precedenti a tutta la città partenopea. Un trionfoche conta farebbe definitivamente di lui ilpiù importante edella storia del club.

NAPOLI, ITALIA - 14 LUGLIO: Il presidente dell'SSC Napoli Aurelio De Laurentiis durante la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della squadra al Teatro di San Carlo, il 14 luglio 2026 a Napoli. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il record europeo e il tassello mancante

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rivendica poi con orgoglio il clamorosodelle partecipazioni internazionali. Il numero uno del club ricorda a tutti gli appassionati che ilrappresenta l'unica squadracapace di giocare inper sedici stagioni consecutive, staccando nettamente colossi tradizionali comeLa chiosa finale del patron azzurro fissa in maniera indelebile la missione per il prossimo: "Sono stati 22 anni di successi, per completarli manca solo la vittoria della Champions".blinda così il suo grande sogno proibito, intenzionato a far parlare l'intero pianeta calcistico del suo grandissimo