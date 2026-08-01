Aurelio De Laurentiis celebra i 100 anni del Napoli con un bilancio trionfale e lancia la sfida definitiva a Max Allegri
Pe' cient'anne…E ppure 'e cchiù: 100 anni di storia per la SSC Napoli
A Napoli si respira un'aria di festa grandissima, grazie all'imminente e storico centenario della squadra azzurra. In occasione di questo momento di gioia collettiva, il TGR Campania, durante il proprio speciale televisivo, ha intervistato in esclusiva il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron degli azzurri analizza con cura i suoi lunghissimi ventidue anni alla guida del club, un arco temporale in cui il Napoli ha ricominciato a sognare in grande. Sotto la sua gestione lungimirante la società conquista due scudetti, nel 2023 e nel 2025, e agguanta lo straordinario traguardo di sedici qualificazioni europee consecutive. Un cammino impensabile prima del suo avvento, quando il club navigava ancora nei torbidi campionati delle categorie minori.
L'asticella alzata e la chiamata ad AllegriNonostante le storiche vittorie ottenute a livello nazionale, la fame di successi di De Laurentiis non conosce alcuna sosta. Il patron lancia la sfida definitiva direttamente al proprio allenatore: "Al mio ciclo manca solo la Champions League. Chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi". Il presidente azzurro punta a vincere quel trofeo che il Napoli non ha mai conquistato nemmeno durante l'era mitica di Diego Armando Maradona, per regalare un'apoteosi senza precedenti a tutta la città partenopea. Un trionfo nell'Europa che conta farebbe definitivamente di lui il presidente più importante e vincente della storia del club.
Il record europeo e il tassello mancanteDe Laurentiis rivendica poi con orgoglio il clamoroso record delle partecipazioni internazionali. Il numero uno del club ricorda a tutti gli appassionati che il Napoli rappresenta l'unica squadra italiana capace di giocare in Europa per sedici stagioni consecutive, staccando nettamente colossi tradizionali come Milan, Inter e Juventus.
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