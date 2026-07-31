Chivu guarda avanti e prepara l’Inter alla nuova stagione. Alla vigilia dell’amichevole di prestigio contro il Manchester City al Kai Tak Stadium di Hong Kong, il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi: dalla condizione della squadra al mercato, passando per gli obiettivi e la necessità di continuare a crescere.

Le parole di Chivu in conferenza stampa

Prima di rispondere alle domande dei giornalisti, Chivu ha voluto dedicare un pensiero a Franco Baresi, una delle grandi icone della storia del calcio italiano e internazionale: "Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport", ha dichiarato l’allenatore dell’Inter.

Il primo argomento affrontato è stato il valore della sfida contro il Manchester City, un test importante nel percorso di preparazione estiva dei nerazzurri: "Sicuramente è un piacere essere qui, in questo posto fantastico. Siamo in una fase di preparazione alla nuova stagione, ma è speciale per noi avere l’opportunità di giocare qui, contro una grande squadra come il Manchester City. Anche se entrambe le squadre non sono al 100%, sicuramente tutti saranno felici del livello che proveremo a mettere in campo", ha spiegato Chivu.

🚨🎙️ Cristian Chivu on the question if the squad is missing anything:



“We need to be patient. I ask to raise the level of the squad, we want players who bring enthusiasm and want to be part of this amazing group. We will evaluate the opportunities.” @Inter pic.twitter.com/SxrlVTtC0P — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 31, 2026

I primi match sono stati soddisfacenti per il mister nerazzurro

Il tecnico ha poi analizzato il momento della squadra, sottolineando come il lavoro svolto in Germania abbia permesso al gruppo di proseguire il percorso di crescita, pur senza essere ancora al massimo della condizione.

"La squadra sta bene, ha lavorato in Germania: ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile". Uno dei temi centrali della conferenza è stato il mercato. Chivu ha parlato della necessità di aggiungere qualità alla rosa e dell’importanza di giocatori capaci di aumentare il livello della squadra: "Sono contento dell’arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato".

L’allenatore nerazzurro ha poi lanciato un messaggio chiaro sulle ambizioni dell’Inter e sulle scelte future: "La squadra è competitiva, ma c’è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società".