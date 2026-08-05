Romelo Lukaku non si presenterà al ritiro del Napoli. Subito sono circolare le prime voci su una definitiva rottura tra l'attaccante belga e il club partenopeo ma quest'ultimo ha subito gettato acqua sul fuoco con un comunicato ufficiale dichiarando che l'assenza dell'ex Roma è frutto di comune accordo e che avrebbe raggiunto la squadra nel giro di tre giorni. Una notizia confortante che, però, non rende sicura la permanenza di Lukaku in maglia azzurra.

Lukaku-Napoli ai ferri corti? Pronta la risposta del club: "Assenza di comune accordo"

🚨🇧🇪 Breaking: Romelu Lukaku does not show up for Napoli’s pre-season camp as he’s expected to leave this month.



Atlanta United want to bring Lukaku to the MLS, he’s also assessing more options ahead of summer move. pic.twitter.com/Ya5H7VnrKz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

“Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra”. Non appena si è venuti a sapere dell'assenza di Lukaku dal ritiro delsubito sono circolare le prime voci, se non la certezza, di una rottura definitiva tra l'exe gli azzurri ma la nota ufficiale del club partenopeo ha spento qualsiasi diceria. Il belga, dunque, continuerà ad essere un giocatore del Napoli e nei prossimi giorni raggiungerà la squadra. Storia finita? Non del tutto.

Nonostante la conferma che il classe '93 prenderà parte al ritiro della squadra le voci di mercato non si sono ancora spente. Molte squadre sono interessate al 33 enne, che inoltre è in scadenza, e qui il Napoli deve fare una scelta: puntare su di lui per poi cederlo a parametro zero o incassare dalla sua cessione nei prossimi giorni. Lukaku piace molto all’Atlanta in America, un club disposto a investire anche molto per ottenere il sì del giocatore, che non ha affatto escluso la possibilità di lasciare l’Europa.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli. (Getty Images)

Quindi Lukaku, a regola, è atteso da Massimiliano Allegri nella giornata di venerdì. Il tecnico toscano ha sempre stimato tantissimo il giocatore (lo voleva qualche anno fa alla Juventus, quando strappò con l’Inter) e per quanto sia consapevole di avere Hojlund davanti, sa anche che uno come l'ex neroazzurro possa fare di certo comodo. Tutto questo, però, sempre con il mercato che guarda con attenzione.