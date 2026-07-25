Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. Dopo una stagione segnata da problemi fisici e difficoltà nel ritrovare la migliore condizione, la permanenza del centravanti belga in azzurro appare sempre più complicata. L’arrivo di Rasmus Hojlund e l'infortuno hanno cambiato gli equilibri dell’attacco partenopeo, rendendo quasi inevitabile una riflessione sul futuro di Big Rom.

Già nella scorsa stagione l'attaccante aveva fatto capire di non voler più restare al Napoli, non presentandosi più volte agli allenamenti e proseguendo le cure del suo infortunio ad Anversa.

Lukaku sempre più lontano da Napoli: le parole del suo agente

Per mettere in chiaro tutta la situazione è intervenuto anche l'agente di Lukaku,, che ha parlato del futuro del suo assistito e del rapporto con il Napoli ai microfoni di. Le sue dichiarazioni aprono nuovi scenari sulla permanenza del centravanti belga, in un momento in cui gli equilibri offensivi della squadra sembrano essere cambiati dopo l'arrivo di

CAGLIARI, ITALIA - 20 MARZO: Romelu Lukaku del Napoli osserva il gioco durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e SSC Napoli presso lo Stadio Sant'Elia il 20 marzo 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Durante l'intervento in studio, a Pastorello è stato chiesto se Lukaku sarebbe disposto ad accettare un ruolo da alternativa a Hojlund nella prossima stagione, considerando che il centravanti danese ha conquistato spazio e gerarchie dopo il grave infortunio che ha fermato il belga un anno fa: "Può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo e difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. Ovviamente possono esserci delle gerarchie iniziali, poi è il campo a scegliere. Romelu non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. Cercheremo di vedere se c'è una soluzione. Sinceramente faccio fatica a immaginare Romelu come numero due".

Oltre alla questione tecnica e di gerarchie c’è anche quella economica, dato che l'ingaggio del belga rappresenta un peso da non sottovalutare per il bilancio del Napoli e la società valuta la possibilità di ringiovanire ulteriormente il reparto offensivo.

Lukaku ha ancora un contratto con il club, ma la sua situazione e le parole del suo agente sembrano indirizzare la questione verso una separazione in questa finestra di mercato, con l'obiettivo di liberare spazio salariale e costruire un attacco maggiormente proiettato verso il futuro.