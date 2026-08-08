Il Liverpool vuole Bradley Barcola. Questo ormai sembra essere uno dei grandi temi dell’estate di mercato. Il problema, però, non è convincere il giocatore. Il vero ostacolo è il Paris Saint-Germain, che per lasciar partire il talento francese continua a chiedere una cifra enorme: circa 160 milioni di euro.

Affare mostruoso, cifre folli. Barcola arriverà in Premier League?

AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Il francese Bradley Barcola festeggia dopo aver segnato il quarto rigore della sua squadra durante la serie di tiri dal dischetto nel quarto di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia, disputato al Volksparkstadion di Amburgo, in Germania, il 5 luglio 2024. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Una valutazione che inevitabilmente porta a una domanda: Barcola vale davvero un investimento del genere? Il francese ha appena 23 anni, ha già esperienza internazionale e possiede caratteristiche che potrebbero sposarsi perfettamente con il calcio della Premier League. Velocità, capacità di saltare l’uomo, progressione e possibilità di giocare su entrambe le fasce ne fanno un profilo estremamente interessante. Inoltre, dopo l'addio di Mohamed Salah, il Liverpool ha bisogno di trovare un nuovo riferimento offensivo capace di dare imprevedibilità alla squadra. Ma 160 milioni cambiano completamente il peso dell'operazione.

Barcola: sogno di una notte di mezza estate, ma troppo costoso

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Bradley Barcola del PSG osserva la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

A quelle cifre Barcola non arriverebbe ad Anfield semplicemente come un grande talento da sviluppare: arriverebbe con l'obbligo quasi immediato di diventare uno dei migliori attaccanti della Premier League. E per quanto il suo potenziale sia enorme, oggi il francese non può ancora essere considerato un giocatore dominante al livello dei più grandi campioni europei. Spendere una cifra simile significa concentrare una parte enorme del mercato su un singolo calciatore, quando la rosa potrebbe avere bisogno di ulteriori interventi. Il Liverpool deve evitare che la necessità di trovare un grande nome per il dopo-Salah si trasformi nella necessità di prendere Barcola a qualsiasi prezzo. Dall'altra parte, però, bisogna considerare quanto sia diventato complicato acquistare giovani attaccanti di livello internazionale. Barcola ha età, qualità e margini di crescita dalla sua parte e potrebbe rappresentare un investimento non soltanto per la prossima stagione, ma per i prossimi cinque o sei anni.