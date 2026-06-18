Rafa Leao non commenta l'arrivo di Amorim, ma non chiude completamente la porta. Il numero 10 rossonero, impegnato ai Mondiali con il Portogallo, già con la valigia in mano al termine della competizione a caccia di "nuove sfide in un nuovo campionato" (come scritto da lui nella lettera d'addio al club rossonero), ha deciso di evitare il commento sul nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, dribblando di fatto il suo futuro al Diavolo, ma lasciando forse un barlume di speranza sulla sua permanenza in Lombardia.

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La situazione al Milan

Dopo l'ennesima stagione da dimenticare, con la seconda mancata qualificazione in, la dirigenza rossonera ha deciso di far tabula rasa licenziando con effetto immediato(quest'ultimo resterà formalmente amministratore delegato fino alla chiusura del bilancio a ottobre, poi uscirà definitivamente di scena). Da lì a breve,hanno iniziato il processo di ricostruzione del club, partendo dalla panchina.

Le opzioni esplorate per affidare la guida del "nuovo" Milan sono state diverse: da Iraola (poi andato al Liverpool) a Slot (non convinto di tornare ad allenare dopo l'addio ai Reds), passando per Glasner (in pole fino ad una settimana fa). Alla fine, però, il nuovo tecnico dei rossoneri è Ruben Amorim.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 OTTOBRE: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, osserva la partita di Premier League tra Manchester United e Sunderland all'Old Trafford il 4 ottobre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

L'allenatore portoghese, il terzo lusitano nell'ultimo biennio dei rossoneri dopo Fonseca e Conceiçao, ha ufficialmente firmato con il Diavolo e, seppur con un po' di ritardo, si appresta a far parte della ricostruzione della squadra in vista della prossima stagione.

Tra i tanti giocatori, delicata sarà certamente la gestione di Rafa Leao, impegnato con la nazionale portoghese ai Mondiali, ma con la già annunciata volontà di lasciare il Milan per "iniziare nuove sfide in altri campionati". Proprio per questo motivo, dopo l'amaro pareggio contro il Congo al debutto nella competizione, l'attaccante ex Sporting ha preferito evitare di commentare l'approdo del tecnico ex Manchester United in rossonero, lasciando però un piccolo spiraglio di speranza per quanto riguarda la sua permanenza nella città meneghina.

Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

Le parole di Rafa Leao dopo il pareggio contro il Congo

Intervistato in zona mista, dopo il pareggio per 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo,ha commentato così la prestazione della squadra: "Ho provato a dare il massimo. Ci sono match in cui non segni o servi assist ma ciò non vuol dire che sei entrato mollo. Ilsi è difeso bene, mettendo anche due o tre calciatori su di me e io ho cercato sempre di puntare l'uomo e fare la cosa giusta. Dobbiamo pensare alla squadra, rialzare la testa e lavorare. Ora, dobbiamola prossima partita".

Infine, alla domanda sul nuovo allenatore del Milan, il numero 10 rossonero ha risposto: "Se Amorim al Milan mi spinge a rimanere? Ora ho la testa soltanto alla Coppa del Mondo per aiutare la mia squadra. Dopo i Mondiali rifletterò sul mio futuro".

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