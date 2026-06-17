Il Milan ha finalmente il suo allenatore:Ruben Amorim sarà il nuovo tecnico dei rossoneri. L'approdo del portoghese alla corte del club di Cardinale continua comunque ad essere al centro di alcuni dibattiti. Il neo mister, dopo aver costruito la propria reputazione in patria e aver attirato l'attenzione di numerosi top club, si appresta ad affrontare un'altra sfida importante. Nonostante lo scetticismo intorno alla scelta, Nuno Gomes, suo ex compagno di squadra, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport commentando l'arrivo del lusitano.

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Nuno Gomes non ha dubbi sulla scelta del Milan

La carriera di Amorim finora è contraddistinta da due percorsi totalmente diversi: il primo con locaratterizzato da un gran calcio fatto di enormi successi e il secondo con ilestremamente complicato, conclusosi con l'esonero.

STOCCARDA, GERMANIA - LUGLIO 08: Nuno Gomes del Portugal segna durante la partita di FIFA World Cup Germany 2006 nel match tra Germania e Portogallo al Gottlieb-Daimler Stadium l' 8 Luglio, 2006 in Stoccarda, Germania. (Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

Nuno Gomes si è detto convinto che il tecnico portoghese abbia tutte le carte in regola per lasciare il segno anche in Serie A. L'ex centravanti ha sottolineato come il nuovo allenatore rossonero abbia sempre mostrato idee precise:" Tutti conosciamo il blasone del Milan. Sono troppo felice che Ruben Amorim abbia avuto questa opportunità. Nel corso del suo percorso ha dimostrato enormi doti tecniche, un calcio spumeggiante e una forte identità. Sono sicuro che anche i tifosi si divertiranno tantissimo. Il club deve aiutarlo, lui ha bisogno di entrare nella testa dei giocatori. Se sente la fiducia, può raggiungere davvero traguardi importanti".

Per Nuno Gomes, quindi, il successo non dipenderà solo ed esclusivamente dalla capacità del tecnico, ma anche dalla sintonia che si creerà tra l'ambiente, la dirigenza e lo stesso allenatore.

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Tra passato e futuro

L'ex giocatore delha ricordato il percorso compiuto dal lusitano, soffermandosi nella fattispecie sulla sua avventura con lo:"I risultati parlano per lui, tutti abbiamo visto quello che ha fatto allo Sporting.. Allo Sporting non ha solo vinto, ha lasciato un ricordo indelebile, ha cambiato completamente la squadra".

LISBONA, PORTOGALLO - NOVEMBRE 05: Ruben Amorim, Allenatore dello Sporting CP, osservando i propri giocatori durante la partita di UEFA Champions League 2024/25 League nel match tra Sporting Clube de Portugal e Manchester City all' Estadio Jose Alvalade il 5 Novembre, 2024 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Nuno Gomes, durante la sua chiacchierata, ha continuato ad elogiare il neo allenatore del Milan:"Io penso che il Milan abbia fatto la scelta migliore che potesse fare. Conosco Ruben, so cosa è capace di fare e di portare. Farà benisismo in Serie A. Basti pensare che allo Sporting ha portato lo scudetto che mancava da 19 anni. Farà un calcio di grande qualità, ne sono certo".

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