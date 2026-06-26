Il Manchester United si muove per assicurarsi il cartellino di Felix Nmecha. Lo riferisce Sky Deutschland secondo cui lo United vuole battere la concorrenza di Manchester City, Liverpool e del Real Madrid. Nmecha sta giocando il Mondiale con la Germania e in questa stagione ha giocato con il Borussia Dortmund.

Il Manchester United vuole Felix Nmecha

🚨🚨| NEW: Borussia Dortmund have set a €𝟏𝟎𝟎𝐌 asking price for Felix Nmecha ahead of release clause activation. 👀🇩🇪



Premier League clubs are monitoring the Germany international midfielder.



[@goal] pic.twitter.com/inKXLbapMl — CentreGoals. (@centregoals) June 25, 2026

Il Borussia Dortmund chiede 100 milioni

I Red Devils si muovono e cercano di anticipare la concorrenza. Il classe 2000 del Borussia Dortmund sta facendo bene ale piace molto ai rossi di Manchester. Christopher Vivell, responsabile tedesco del dipartimento scout dello United, è in contatto con lo staff del giocatore in modo da avere già una linea diretta. La concorrenza è ampia e agguerrita: in particolare. Nmecha, infatti, piace ai rivali del Manchester City , ed è cresciuto nelle giovanili dei Citizens, e al, ma lo segue anche ildi Mourinho che è molto attivo sul mercato.Nmecha, in questa stagione, ha giocato con il Borussia Dortmund. I gialloneri lo hanno acquistato nel 2023 dalper. Lui, inoltre, ha da poco rinnovato il contratto fino al 2030. Il direttore sportivo del club tedesco, Lars Ricken, in passato, è stato chiaro e preciso: “Felix è fondamentale per noi”.

Il club, quindi, spara molto alto: per lasciar partire questo gioiellino vuole una offerta monstre. Secondo la rivista tedesca Kicker il Dortmund ha fissato come prezzo circa 100 milioni con l'evidente intento di scoraggiare offerte da squadre rivali e dalle big europee. Nella scorsa stagione Nmecha ha giocato ventinove partite di Bundesliga e messo a segno due gol e tre assist. Convocato da Nagelsmann con la Germania per il Mondiale non sta deludendo: è stato titolare in tutte e tre le partite del girone e ha anche segnato un gol e fornito un assist.