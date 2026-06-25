Non è ancora iniziata sul campo l'esperienza di José Mourinho al Real Madrid, ma le sue parole sono sempre al centro del dibattito calcistico. L'allenatore portoghese è tornato nel calcio d'élite dopo anni di squadre importanti ma non certamente con rose del calibro dei Blancos. In questo inizio di calciomercato 2026, il rieletto presidente Florentino Perez sta cercando in tutti i modi di donare allo special one la rosa migliore possibile per competere in Europa e in Liga. L'obiettivo diventa quello di spodestare il PSG dal trono della Champions League e il Barcellona da quello del campionato spagnolo. Per ora sono arrivati Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernando Silva ed è stato ricomprato Nico Paz (nonostante sia probabile una sua nuova partenza). Mou è stato strappato al Benfica tramite una clausola e dell'ultima esperienza portoghese ne ha parlato proprio il tecnico al podcast di Adebayo Akinfenwa.

Mourinho e il "nono titolo"

La stagione di José Mourinho non ha proseguito la direzione iniziale, ovvero competere in Turchia con il Fenerbahçe. L'addio precoce alla terza giornata lo ha portato in maniera inaspettata verso un ritorno in Portogallo. Dopo aver allenato e stravinto col Porto più di 10 anni fa, José è tornato nel club dove ha ottenuto la panchina per la prima volta in carriera. Tuttavia, Mou non ha portato a termine il compito vincendo il campionato, nonostante le 0 sconfitte collezionate in Liga portoghese.

LISBONA, PORTOGALLO - 28 GENNAIO: Jose Mourinho, allenatore dell'SL Benfica, reagisce durante la partita MD8 della fase di lega della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all'Estadio Da Luz il 28 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Al podcast Beast Mode On dell'ex calciatore Adebayo Akinfenwa, José Mourinho ha ripercorso alcune tappe della sua lunga carriera, tra cui proprio l'ultima: "Ho vinto 8 titoli in qualsiasi campionato ma mai senza mai perdere, perciò per me conta come il nono. Mi aiuta a superare la delusione di non averne portato a casa uno quest'anno. Purtroppo sono entrato in corsa e il Porto era una macchina infernale, con un pareggio sei fuori dalla corsa. Tuttavia, abbiamo fatto un'ottima stagione secondo me, abbiamo mostrato rispetto ai tifosi".