Il Manchester City ha raggiunto l'accordo con il Nottingham Forest
Elliot Anderson è ormai a un passo dal Manchester City. Dopo giorni di trattative, i Citizens hanno raggiunto l'intesa con il Nottingham Forest per il trasferimento del centrocampista inglese, destinato a diventare uno degli acquisti più costosi nella storia del calcio britannico.
Manca ormai soltanto l'ultimo passaggio formale: le visite mediche, che il giocatore dovrebbe sostenere nelle prossime ore direttamente negli Stati Uniti, dove si trova con l'Inghilterra per il Mondiale 2026. Secondo quanto riportato dal The Guardian, l'operazione è ormai definita e la firma dovrebbe arrivare subito dopo gli accertamenti di rito.
Visite mediche negli USAIl calendario del Mondiale non rallenterà l'operazione. Anderson, attualmente impegnato con la nazionale inglese qualificata ai sedicesimi di finale, svolgerà infatti le visite mediche negli Stati Uniti senza rientrare in Inghilterra.
Una soluzione concordata per permettere al Manchester City di chiudere rapidamente uno degli affari più importanti dell'estate, evitando interferenze con gli impegni internazionali del centrocampista. Una volta completati i test fisici, il giocatore potrà firmare il contratto che lo legherà ai Citizens.
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Un investimento senza precedentiL'accordo con il Nottingham Forest rappresenta un investimento storico per il Manchester City. Il club inglese ha deciso di puntare con forza su Anderson dopo la straordinaria crescita mostrata nelle ultime due stagioni, superando anche la concorrenza del Manchester United.
Per il centrocampista inglese si apre così una nuova fase della carriera, con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista in una delle squadre più ambiziose del calcio europeo. Cercando di avere un buon feeling con Enzo Maresca e di imporsi rapidamente anche grazie alle sue qualità tecniche e tattiche.
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