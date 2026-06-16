Il futuro di Nico Schlotterbeck potrebbe essere a tinte bianche. O meglio blancos. Il difensore del Borussia Dortmund è finito infatti nel mirino del Real Madrid. Nonostante il recente rinnovo, la squadra del neo allenatore José Mourinho non ha intenzione di mollare il difensore tedesco che, a sua volte, avrebbe già aperto alla cessione al Santiago Bernabeu. Ma l'ultima parola spetterà al club tedesco che per la cessione chiede non meno di 50 milioni.

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Borussia Dortmund, Schlotterbeck spinge per andare al Real Madrid

Auftaktsieg mit Dortmunder Ausrufezeichen 💪 pic.twitter.com/cPElTp78hJ — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2026

Nicovuole solo ilIl difensore tedesco continua ad essere uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione dal club di Florentino, alla ricerca di ulteriori rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale classe 1999 è rimasto stabilmente nel mirino della dirigenza madrilena negli ultimi mesi e rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati per caratteristiche tecniche e affidabilità. Un'attenzione da parte del club spagnolo che non si è affievolita neanche dopo il rinnovo con i gialloneri.

Il 27 enne, infatti, aveva prolungato il suo contratto con i Prussiani solo lo scorso aprile, ma nel rinnovo era stata inserita, come d'accordo, una clausola di 50 milioni. Il prezzo che il club giallonero chiede per la cessione del difensore centrale, in modo tale da non rischiare di perderlo a parametro. L'inserimento della clausola rappresenta un passo avanti per aprire le trattative tra le due parti e la voglia di vestire la maglia dei blancos da parte del tedesco può portare all'accordo in tempi brevi.

AMBURGO, GERMANIA - 8 NOVEMBRE: Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund applaude i tifosi dopo la partita di Bundesliga tra Hamburger SV e Borussia Dortmund al Volksparkstadion l'8 novembre 2025 ad Amburgo, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Per di più, il Borussia Dortmund si è nelle ultime ore mossa sul mercato per la ricerca di un nuovo difensore centrale, possibilmente mancino. Un altro particolare che spinge sempre di più Schlotterbeck verso la capitale spagnola. Ma prima di tutto, come accennato, servono almeno 50 milioni dato che il club giallonero apre solo ad una cessione a titolo definitivo.

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