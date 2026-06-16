Sky Sport lancia l'interesse del Borussia Dortmund per Matias Soulé: la Roma valuta una cessione solo davanti ad un'offerta da circa 40 milioni
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Il futuro di Matias Soulé torna al centro del mercato della Roma e l'interesse del Borussia Dortmund si sta facendo sempre più concreto. Il club giallorosso riflette sulla possibilità di una cessione, che potrebbe rivelarsi decisiva anche per le esigenze di bilancio.
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Il Dortmund è su SouléSecondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Borussia Dortmund è il club che in questo momento sta seguendo con maggiore convinzione Matias Soulé. I tedeschi monitorano da tempo l'esterno argentino e lo considerano un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Sul giocatore restano vivi anche altri interessamenti, ma quello del club giallonero appare il più concreto, in attesa di una decisione da parte della Roma.
Le cifre e la posizione della RomaLa Roma non sembra considerare Soulé incedibile, ma non ha intenzione di privarsene a condizioni favorevoli per gli acquirenti, soprattutto di fronte al notevole esborso per prelevarlo dalla Juventus, attorno ai 30 milioni complessivi. L'eventuale via libera per una cessione arriverebbe soltanto davanti ad un'offerta vicina ai 40 milioni di euro, cifra che consentirebbe ai giallorossi di realizzare un'importante plusvalenza e rispettare gli obiettivi finanziari fissati entro il 30 giugno.
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La stagione dell'argentinoNel corso dell'ultima stagione, Soulé ha collezionato 33 presenze complessive con la maglia della Roma, giocando molto spesso dal primo minuto salvo qualche stop fisico, mettendo a referto 6 gol e 5 assist. Numeri che confermano la sua crescita e spiegano l'interesse di diversi club europei, ma a Trigoria le esigenze di bilancio potrebbero rendere il classe 2003 uno dei sacrifici più importanti di questa sessione di mercato.
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