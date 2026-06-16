Wesley, palleggi e spettacolo con gli amici in Brasile

Il futuro di Matias Soulé torna al centro del mercato della Roma e l'interesse del Borussia Dortmund si sta facendo sempre più concreto. Il club giallorosso riflette sulla possibilità di una cessione, che potrebbe rivelarsi decisiva anche per le esigenze di bilancio.

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Il Dortmund è su Soulé

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ilè il club che in questo momento sta seguendo con maggiore convinzione. I tedeschi monitorano da tempo l'esterno argentino e lo considerano un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Sul giocatore restano vivi anche altri interessamenti, ma quello del club giallonero appare il più concreto, in attesa di una decisione da parte della

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Matías Soulé dell'AS Roma durante la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Le cifre e la posizione della Roma

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La stagione dell'argentino

Lanon sembra considerareincedibile, ma non ha intenzione di privarsene a condizioni favorevoli per gli acquirenti, soprattutto di fronte al notevole esborso per prelevarlo dalla, attorno ai 30 milioni complessivi. L'eventuale via libera per una cessione arriverebbe soltanto davanti ad un'offerta vicina ai, cifra che consentirebbe ai giallorossi di realizzare un'importantee rispettare gli obiettivi finanziari fissati entro il 30 giugno.Nel corso dell'ultima stagione,ha collezionatocomplessive con la maglia della Roma, giocando molto spesso dal primo minuto salvo qualche stop fisico, mettendo a referto. Numeri che confermano la sua crescita e spiegano l'interesse di diversi club europei, ma a Trigoria le esigenze di bilancio potrebbero rendere il classe 2003 uno dei sacrifici più importanti di questa sessione di mercato.

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