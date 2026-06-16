Parte il Gruppo J, quello in cui gioca anche la Nazionale campione in carica: l'Argentina. La Selección inizierà il suo cammino nella Coppa del Mondo contro l'Algeria, in un girone che non dovrebbe rivelarsi troppo complesso. La formazione di Scaloni si presenta con lo stesso blocco del Qatar, che ha portato la squadra a vincere in finale contro la Francia. La partita contro l'Algeria si terrà mercoledì 17 giugno alle 03:00 di notte. Orario proibitivo per gli appassionati italiani, ma

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L'Argentina è tra le favorite per la vittoria del Mondiale, non solo perché è campione in carica ma anche per il valore tecnico della formazione a disposizione di Lionel Scaloni. Il CT dovrà gestire un Messi al suo ultimo ballo su questo palcoscenico, e in questi gironi capiremo se lo rischierà anche in partite sulla carta più semplici oppure centellinerà il suo minutaggio soltanto nei momenti più complessi delle partite. Contro l'Algeria, stando a quanto trapela dall'America, il numero dieci potrebbe partire dall'inizio.

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Il momento di forma dell'Argentina

Il momento dell'Algeria

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L'Algeria è riuscita a strappare la qualificazione per la Coppa del Mondo, obiettivo non scontato dato che l'ultima partecipazione è stata al Mondiale brasiliano del 2014. Da quel momento, l'Algeria non si è più qualificata, nonostante dei giocatori importanti nella rosa. Adesso l'obiettivo è superare nuovamente il girone, dato che la sfida non è proibitiva in quanto supereranno la fase a gruppi otto delle dodici terze classificate.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Argentina-Algeria

All'appello in questo girone rispondono prente. Quest'ultima è quella che ha meno chance di passare la fase a gironi. Ma il Mondiale sta già regalando sorprese come ad esempio Capo Verde che ha neutralizzato le offensive spagnole della squadra campione d'Europa. Quindi, anche se potrebbe avere valori tecnici inferiori, ogni partita va sempre giocata sul campo.L'Argentina affronterà ilcon una formazione molto simile a quella che ha vinto la Coppa del Mondo 4 anni fa. In porta c'è El Dibu Martinez, con una difesa a quattro e un centrocampo a tre, composto questo da. In attacco invece potremmo vedere la coppia Lautaro Martínez e Julian Álvarez, coadiuvati da Messi che dovrebbe agire da trequartista. L'Algeria potrebbe rispondere con un, dove figura in porta il figlio di Zinedine. La batteria offensiva di, invece, è formata da Mahrez, Gouiri e Amoura.

ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Otamendi, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi; Lautaro Martinez, J. Alvarez. Ct. Scaloni.

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Bensebaini, Mandi, Ait-Nouri; Chaibi, Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Gouiri, Amoura. Ct. Petkovic.

Cosa aspettarsi dalla partita

è la grande favorita, ma aver disputato diverse amichevoli contro squadre con una posizione nel ranking molto più bassa rispetto alla propria potrebbe rivelarsi un fattore importante, sopratutto nelle prime partite., infatti, è una squadra che pratica un calcio rapido e intenso. Staremo a vedere comeavrà preparato la sua squadra sotto il punto di vista fisico. Tecnicamente, infatti, sono poche le squadre che possono competere contro la

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