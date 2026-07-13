Il futuro di Alejandro Garnacho è ormai sempre più lontano dal Chelsea. Dopo una stagione sotto le aspettative, Xabi Alonso ha dato in conferenza stampa un indizio su quello che sarà il futuro dell'esterno argentino, alimentando le voci sul suo possibile trasferimento.

Xabi Alonso: "Diversi club su di lui"

interessa a diversi club elo ha confermato nella sua prima conferenza stampa alla guida del, dove alla domanda relativa all'argentino, ha risposto cosi: "La situazione è che abbiamo parlato con i direttori sportivi e c'è interesse per lui da parte di altri club. Vediamo come si sviluppa, ma speriamo che finisca nel modo migliore per tutte le parti coinvolte", ha spiegato l'allenatore spagnolo, dando un via libera chiaro alla cessione del giocatore. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, il club inglese e il nuovo tecnico non ritengono Garnacho funzionale alla squadra che intendono costruire e la speranza è che qualche squadra possa palesarsi concretamente nelle prossime settimane.

LONDON, ENGLAND - APRIL 26: Alejandro Garnacho of Chelsea reacts during the Emirates FA Cup Semi Final match between Chelsea and Leeds United at Wembley Stadium on April 26, 2026 in London, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Garnacho e i rumors di mercato: c'è anche la Roma

Le indiscrezioni attorno asi sono intensificate negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da The Athletic, e rilanciato da numerose testate britanniche, il giocatore sarebbe stato autorizzato a non aggregarsi al ritiro estivo delper definire il proprio futuro, per il quale i Blues puntano esclusivamente ad unaa titolo definitivo e fissando il prezzo attorno ai 42 milioni di sterline, equivalenti a circa. Sempre secondo quanto rivelato da diverse testate inglesi, tra i club maggiormente interessati figurerebbe anche la, che avrebbe già avuto dei contatti per il giocatore, tuttavia, i giallorossi preferirebbero un prestito, formula che non convince il Chelsea. Sullo sfondo, inoltre, restano diverse società di Premier League, altri club europei e alcune offerte provenienti dall'Arabia Saudita, pronte ad inserirsi qualora l'operazione entrasse nel vivo.