Nella sua prima conferenza stampa al Chelsea, Xabi Alonso apre alla cessione di Alejandro Garnacho: "Speriamo che possa finire nel modo migliore per tutti"
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Il futuro di Alejandro Garnacho è ormai sempre più lontano dal Chelsea. Dopo una stagione sotto le aspettative, Xabi Alonso ha dato in conferenza stampa un indizio su quello che sarà il futuro dell'esterno argentino, alimentando le voci sul suo possibile trasferimento.
Xabi Alonso: "Diversi club su di lui"Alejandro Garnacho interessa a diversi club e Xabi Alonso lo ha confermato nella sua prima conferenza stampa alla guida del Chelsea, dove alla domanda relativa all'argentino, ha risposto cosi: "La situazione è che abbiamo parlato con i direttori sportivi e c'è interesse per lui da parte di altri club. Vediamo come si sviluppa, ma speriamo che finisca nel modo migliore per tutte le parti coinvolte", ha spiegato l'allenatore spagnolo, dando un via libera chiaro alla cessione del giocatore. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, il club inglese e il nuovo tecnico non ritengono Garnacho funzionale alla squadra che intendono costruire e la speranza è che qualche squadra possa palesarsi concretamente nelle prossime settimane.
Garnacho e i rumors di mercato: c'è anche la RomaLe indiscrezioni attorno a Garnacho si sono intensificate negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da The Athletic, e rilanciato da numerose testate britanniche, il giocatore sarebbe stato autorizzato a non aggregarsi al ritiro estivo del Chelsea per definire il proprio futuro, per il quale i Blues puntano esclusivamente ad una cessione a titolo definitivo e fissando il prezzo attorno ai 42 milioni di sterline, equivalenti a circa 50 milioni di euro. Sempre secondo quanto rivelato da diverse testate inglesi, tra i club maggiormente interessati figurerebbe anche la Roma, che avrebbe già avuto dei contatti per il giocatore, tuttavia, i giallorossi preferirebbero un prestito, formula che non convince il Chelsea. Sullo sfondo, inoltre, restano diverse società di Premier League, altri club europei e alcune offerte provenienti dall'Arabia Saudita, pronte ad inserirsi qualora l'operazione entrasse nel vivo.
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