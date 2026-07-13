Il Manchester United ha messo a segno il primo colpo della sua sessione estiva di calciomercato e si tratta di Andrey Santos. Negli ultimi minuti, infatti, la squadra che milita di Premier League ha annunciato in via ufficiale l'arrivo del calciatore brasiliano nato nel 2004. I Red Devils l'hanno acquistato dal Chelsea ed il brasiliano ha firmato un contratto quinquennale.

Andrey Santos è un nuovo giocatore del Manchester United: il comunicato ufficiale

Soltanto cinque anni fa, il brasiliano ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico con la maglia del. Nelil Chelsea lo acquista e lo lascia in prestito in Brasile prima di cederlo, con la stessa formula, al. Nel febbraio, Santos va in prestito allo

Lo scorso anno ha vinto il Mondiale per Club col Chelsea, con cui ha fatto il suo esordio nel corso della passata stagione. Lo United ha acquistato il brasiliano per circa 50 milioni di euro bonus compresi mentre il calciatore ha firmato un contratto fino al 2031. Di seguito, il comunicato ufficiale presente sul sito dei Red Devils:

Ready to make his mark.



The Manchester United family welcomes you, @04Andrey 🤝🔴 — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

"Il Manchester United è lieto di confermare che Andrey Santos è entrato a far parte del club, in attesa della formalizzazione del trasferimento. Il giocatore della nazionale brasiliana ha firmato un contratto fino a giugno 2031, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Il ventiduenne, che ha capitanato il Brasile fino alla nazionale Under-23, ha vinto la Coppa del Mondo per club FIFA nel 2025".

"Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Chelsea in 43 partite, registrando la più alta percentuale di passaggi completati e il maggior numero di passaggi progressivi per 90 minuti tra i centrocampisti under 22 della Premier League.

Nella stagione precedente, Santos aveva giocato in prestito allo Strasburgo, indossando più volte la fascia di capitano, segnando 11 gol e fornendo cinque assist".

Londra, Inghilterra - 19 maggio 2026: Andrey Santos del Chelsea esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Ai canali ufficiali del club, il nuovo giocatore dei Red Devils ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Tutto ciò che riguarda il Manchester United è speciale; è una sensazione incredibile entrare a far parte di un club che alcuni dei miei più grandi idoli hanno rappresentato. Da centrocampista, sono davvero entusiasta di avere l'opportunità di imparare da Michael Carrick; è l'allenatore perfetto per aiutarmi a fare il passo successivo nella mia carriera e a realizzare i miei sogni. Tutti mi hanno parlato dell'ambizione del club e dell'ambiente straordinario che si è creato qui. So quanto sia forte la squadra e non vedo l'ora di lottare insieme per competere per i trofei più importanti”.